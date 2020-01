Cerca de 40 de las 100 startups más innovadoras del país son catalanas

La inversión en startups superó los 1.000 millones de euros en nuestro país a lo largo del año 2019. En concreto, se contabilizaron 1098,12 millones obtenidos a través de 205 operaciones públicas de inversión financiadas con fondos extranjeros en su mayoría (más del 60% del capital inversor), según la publicación especializada El Referente.

El talento y la capacidad de innovar son dos de las cualidades más apreciadas de las empresas de nueva creación españolas, concentradas en dos hubs geográficos: Cataluña, con Barcelona a la cabeza, y Madrid. Según el primer ránking de las 100 startups más innovadoras de toda España, elaborado por dicha publicación, 38 de las 100 finalistas son de Barcelona y 27 de Madrid. Por debajo, se sitúan la Comunidad Valenciana (11), Andalucía (8), el País Vasco (4) y Galicia (4 finalistas).

Actividad sectorial

Por sectores, buena parte de las startups seleccionadas se dedican a la tecnología financiera (Fintech), tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en el entorno sanitario (eHealth), comida+tecnología (Food Tech), servicios, Inteligencia Artificial, software como servicio (SaaS) y logística. En la cola, también figuran empresas de nueva creación que operan en robótica, movilidad, deportes, blockchain, energía, biotecnología (Biotech), tecnología para el sector inmobiliario (Proptech) y aeroespacial.

Dos startups catalanas entre las diez primeras

Entre las diez primeras empresas de nueva creación más innovadoras del país aparecen dos catalanas: Foods for Tomorrow (Barcelona), en la sexta posición, y Allread (Barcelona), en la séptima. La primera está especializada en Foodtech; la segunda en Big Data.

El ránking corona a las gallegas Coinscrap (Pontevedra) y Alén Space (Nigrán) en la primera y segunda posición respectivamente, seguidas por las madrileñas WOOM y Dixper, en tercera y cuarta.

Foods for Tomorrow

Fundada en el año 2017 por Marc Coloma y Bernat Añaños, Foods for Tomorrow nace con el objetivo de ofrecer la experiencia de la proteína animal sin los inconvenientes que comporta y con los beneficios de los vegetales. Inspirados en la simplicidad, Foods for Tomorrow han desarrollado todo tipo de alimentos veganos bajo la firma Heüra, cuyos ingredientes son: agua, soja concentrada, aceite de oliva, sal, especias y vitamina B12. El modelo de negocio se basa en ventas business to business (B2B) y el canal HORECA.

De cara a este año, esta startup aspira a facturar 9 millones de euros, así como la entrada en los mercados de Estados Unidos, Francia, Italia, Suiza, Bélgica, Perú, Canadá y Luxemburgo. También prevén lanzar seis nuevos productos. El año pasado obtuvieron 2,5 millones de euros además de presencia internacional en Chile, Singapur, Hong Kong, Países bajos, Inglaterra y Portugal, además de promocionar nuevas recetas de hamburguesas y albóndigas.

AllRead

AllRead vio la luz el año pasado, de la mano de Miguel Silva-Constela, Adriaan Landman, Dimosthensis Karatzas, Marçal Rossinyol y Luis Gómez. A partir de una inversión de 50.000 euros por parte de Mobile World Capital, esta startup ha sentado precedente en el campo del Big Data. AllRead usa una tecnología basada en algoritmos de vanguardia a partir de un modelo de aprendizaje de redes neuronales creado por el Computer Vision Center (CVC) de la Universitat Autònoma de Barcelona. El algoritmo detecta el texto en cualquier posición en las imágenes recibidas, convirtiéndolo después en Big Data o datos de IT. Básicamente, el software identifica y lee etiquetas y códigos de cualquier objeto, aunque esté en movimiento, de forma rápida y automatizada.

Durante este año, AllRead se plantea abrir nuevos escenarios de lectura de textos para cubrir las demandas de clientes de la cadena de suministro industrial. Además, la compañía se halla inmersa en una ronda de financiación de 150.000 euros que se podrían destinar a la contratación de nuevo talento.