CaixaBank, análisis de Renta4 antes de la presentación de resultados

Los analistas de Renta4 esperan una evolución de los ingresos de CaixaBank en línea con el objetivo tras la revisión en le primer semestre de 2019. En el tercer trimestre los gastos de explotación recurrentes comenzarán a reflejar el ahorro de costes de 80 mln de euros al año derivado del ERE llevado a cabo. Este análisis se realiza una semana antes de la presentación de resultados de la compañía.

Las estimaciones de Renta4 apuntan a un margen de intereses en niveles de 1.220 mln de euros lo que supone una disminución del -2% trimestral e interanual. Un descenso trimestral del -2% (vs +1% i.t que prevé el consenso) que se estima se de en las comisiones netas hasta situarse en 631 mln de euros. Se espera una mejora de los ingresos por contratos de seguros y reaseguro (+5% R4e 3T19/2T19 vs +2%e consenso), que tras 1S19 algo débil, deberían mostrar una mayor fortaleza en 2S19. No deberia haber sorpresas en cuanto a la evolución de los ingresos que deberían estar en línea para cumplir con los objetivos del 2019 revisados por la entidad en 1S19: margen de intereses (+1% i.a. vs -0,5% R4e y +1%e consenso), comisiones netas (+1% i.a. vs +0,5% i.a R4e y -1%e consenso) e ingresos de seguros y reaseguro (+3% i.a. vs +2% i.a. R4e y -1% consenso).

El ERE llevado a cabo fue una medida que les llevó a mejorar el objetivo de evolución de gastos hasta +3% i.a. en 2019 (desde +5% i.a.). Por otro lado, la dotación a provisiones aumentaría en comparativa trimestral (-123 mln de euros R4e vs -109 mln de euros consenso y -88 mln de euros en 2T19) y el beneficio neto alcanzaría los 549 mln de euros R4e (+17% i.a.).