Barcelona se queda a un paso de la plena ocupación hotelera esta Nochevieja

“Los días previos a Nochevieja, esperamos un aumento de la ocupación, coincidiendo con el fin de semana. No obstante, la Noche de Fin de Año no se llegará a la plena ocupación, quedando ligeramente por debajo de la cifra conseguida años anteriores”. Así lo aseguran fuentes del Gremi d’Hotels de Barcelona a El Liberal.cat, quienes tienen claro que esta recaída se debe a motivos coyunturales no determinados. “En nuestro sector, la temporada alta se extiende de abril/mayo a octubre. Navidad y Fin de Año son más bien flojos para nosotros. En general, no es una época muy alegre para la hostelería”, añaden.

Lleno el año pasado

Barcelona despidió el año 2018 con un lleno en su oferta hotelera, de casi 440 establecimientos, 38.000 habitaciones y 75.000 plazas. La Ciudad Condal recuperaba su tirón como principal destino de Fin de Año y generaba pingües beneficios para un sector que emplea a más de 30.000 trabajadores directos. Los establecimientos hoteleros se clasifican en función de 7 categorías: 1, 2, 3, 4, 4 superior y 5 estrellas, y Gran Lujo que supera las 5 estrellas.

Sin embargo, este año no se llegará a la plena ocupación del año anterior, aunque no se han facilitado porcentajes previstos para esta campaña. El Gremi d’Hotels de Barcelona suele empezar a barajar datos satisfactorios por encima del 45% de las reservas hoteleras.

Cena, alojamiento y fiesta

Como ya hemos comentado, Barcelona cuenta con una oferta muy variada de establecimientos y precios para pasar una Nochevieja fuera de casa. Si se visitan algunos portales de reserva online se observa que los precios varían en función de la categoría del hotel y del servicio elegido. Por ejemplo, se puede reservar únicamente la cena de Fin de año, o incorporar además alojamiento y desayuno.

Además, se detectan ofertas de cenas por encima de los 70 hasta superar los 300 euros, sobre todo si el hotel es Gran Lujo. Con alojamiento incluido, se pueden llegar a superar los 600 euros (desayuno incluido tipo buffet). La mayoría ofrecen música y fiesta in situ hasta altas horas de la madrugada para despedir el año por todo lo alto.