Aigües de Barcelona, CaixaBank, Naturgy, SEAT y Telefónica dan luz verde a la plataforma europea Start4big

Bajo el título Start4big: how open innovation can speed up your idea, las cinco empresas han presentado los retos planteados al ecosistema emprendedor para innovar juntos en soluciones de realidad aumentada, autentificación biométrica o economía circular, entre otras.

En la mesa redonda han participado María Monzó, directora de Innovación y Conocimiento de Aigües de Barcelona; Jordi Nicolau, director ejecutivo de CaixaBank; Silvia Sanjoaquín, responsable de Innovación en Cliente de Naturgy; Núria Domínguez, responsable de Alianzas Estratégicas e Innovación Abierta de SEAT y Bruno Vilarasau, director de Servicios Digitales Telefónica Mediterráneo. El fundador de Unmmaned Life,startup que ya colabora con Start4big, también ha explicado su experiencia.

Start4big es la primera iniciativa europea en la que cinco grandes empresas de cinco sectores estratégicos diferentes se unen para hacer innovación abierta. Tras una exitosa primera convocatoria, Start4big tiene abierta una nueva ola de innovación para startups de todo el mundo, cuyo plazo de inscripción se prolongaría hasta el 1 de marzo.