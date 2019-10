Banco Santander: buena lectura de los ingresos recurrentes en un trimestre nuevamente con extraordinarios

Según los analistas de Renta4Banco los resultados 3T19 del Grupo han estado en línea con nuestras estimaciones y las de consenso y han superado en ambos casos en comisiones netas (+4% y +2% respectivamente). Mayores ROF (424 mln de euros vs 324 mln de euros R4e y 337 mln de euros consenso) permiten que el margen bruto supere en un 2% R4e y en un 1% lo esperado por el consenso. Con unos gastos de explotación en línea y a pesar de mayores provisiones el beneficio neto ha estado en línea con R4e y supera en un 5% lo previsto por el consenso. Por áreas geográficas, a excepción de Estados Unidos cuyo beneficio neto no alcanza las estimaciones (-22% vs R4e y -8% vs consenso) el resto de áreas superan las previsiones.

Los analistas esperan una reacción positiva de la cotización recogiendo la capacidad demostrada de generación de capital, la solidez de los ingresos apoyado por la dinámica comercial, con crecimiento de volúmenes en emergentes del +10% i.a. y del +2% de los mercados maduros donde tan sólo se mantiene el desapalancamiento en España y Portugal. La conferencia será a las 10:00 no esperamos novedades una vez han reiterado los objetivos de medio plazo. Sobreponderar, P.O En Revisión (anterior 5,12 eur/acc). Cuenta de resultados: a nivel Grupo el margen de intereses crece +5% i.a. en 9M19 (vs +5% R4e y consenso) y las comisiones netas lo hacen un +3% (vs +2% R4e y +3% estimado por el consenso). De modo que el conjunto de ingresos aumenta a tasas del +3% i.a.

La generación de ROF, 424 mln de euros en 2T19 se ha situado un 31% por encima de lo esperado por nosotros y +26% vs consenso

Los gastos de explotación y amortizaciones registran un incremento del +7% i.a. en 3T19 (vs +5% sin efecto tipo de cambio) mientras que las provisiones aumentan 15% i.a. en 3T19 (+11% i.a. sin tipo de cambio). A pesar del avance de las provisiones el beneficio neto recurrente crece +2% trimestral y +7% i.a. (+4% respectivamente sin divisa en ambos casos).

El trimestre viene caracterizado por varios cargos extraordinarios por importe de -1.491 mln de euros derivado del ajuste del fondo de comercio de Reino Unido (en línea con los 1.500 mln de euros anunciados), costes de reestructuración por 814 mln de euros, dotación adicional de provisiones asociadas a PPI (Protection Payment Insurance) en Reino Unido por un total de 103 mln de euros y otra serie de cargos que se elevan a 40 mln de euros. Con todo ello el beneficio neto del trimestre se sitúa en 501 mln de euros (514 mln de euros R4e y 409 mln de euros estimados por el consenso). En acumulado el beneficio neto con todos estos cargos recoge una caída del 35% i.a. en 9M19.

Calidad crediticia: la morosidad a nivel Grupo se sitúa en el 3,47% (vs 3,51% en 1S19) y la cobertura cierra en 67% (vs 68,1% en 1S19). Coste del riesgo del 1% (vs 0,98% en 1S19). Capital y Liquidez: el ratio CET 1 “fully loaded” se sitúa en el 11,3% en 3T19 (vs 11,07% 1S19 y 11,3% en 2T19 con IFRS9 “phase in”). El banco ha generado +19 pbs de capital en el trimestre. En el conjunto del año el banco ha generado 48 pbs de capital orgánico una vez descontado los -53 pbs de impactos regulatorios asumidos durante el año.

Los resultados vs consenso por áreas geográficas los podemos ver en la tabla siguiente: