BBVA: solidez en ingresos y persisten las dudas en México

Según los analistas de Renta4Banco los resultados de 3T19 del Grupo BBVA han superado sus estimaciones y las de consenso en las principales líneas de la cuenta de resultados. Frente a R4e el margen de intereses se ha situado un 2% por encima, +3% en margen bruto, +8% en margen neto y +8% en beneficio neto. En comparativa con el consenso: en línea en margen de intereses, +2% en margen bruto. +5% en margen neto y +7% en beneficio neto. Por áreas geográficas el beneficio neto de España se sitúa por debajo de las estimaciones (-14% vs R4e y -12% vs consenso), mientras que superan en México, América del Sur y Estados Unidos. En Turquía, superan lo previsto por Renta4Banco y se sitúan en línea con el consenso. En términos de capital cumplen con lo esperado por el consenso con un CET 1 “fully loaded” en el 11,56% que supone una ligera mejora vs 2T19 de +4 pbs.

Solvencia y Liquidez: el CET 1 “fully loaded” se sitúa en el 11,56% (vs 11,52% en 1S19) lo que supone una mejora de +4 pbs (en línea con lo esperado por el consenso). En el trimestre la entidad ha generado +34 pbs de capital derivados del beneficio neto obtenido que han permitido compensar el consumo de 17 pbs por el dividendo y el pago de cupones de AT1, -8 pbs por evolución de los activos ponderados por riesgo y -5 pbs por otra serie de efectos entre los que se encuentra el impacto de la depreciación del dólar (-4 pbs).

Por lo que respecta a los impactos regulatorios, en el conjunto del año el consumo de capital por este motivo se eleva a 24 pbs, de los que 11 corresponden a la aplicación de IFRS 16 y 13 pbs a TRIMM. La entidad estima que quedan pendiente de contabilizar en torno a -10 pbs derivados de TRIMM que no necesariamente recogerán en el 4T19.

Calidad crediticia: la tasa de morosidad se reduce hasta el 3,9% (vs 3,8% en 1S19) lo que supone un aumento trimestral de +6 pbs como consecuencia del aumento en Turquía de 86 pbs en el trimestre hasta niveles de 7,2%. La tasa de cobertura del Grupo se mantiene en el 75% y el coste de riesgo aumenta +10 pbs en el trimestre hasta 1,01% (vs 0,91% en 1S19).

Volumenes, aumento del 1,3% de los préstamos y anticipos a la clientela, donde el crédito a particulares lo hace a ritmos cercanos al +2%. Tarjetas de crédito y consumo muestran avances mientras que el crédito hipotecario está prácticamente plano. Por geografías, el crédito rentable cae en España (- 1% i.a. 9M19) recogiendo la contracción en el segmento hipotecario (-4% i.sa. 9M19) representativo del 44% del total. Destaca la caída del crédito rentable en Turquía (-12% i.a.) en contraposición con el aumento que se da en México (+5% i.a 9M19).

La aportación de las distintas áreas geográficas, sin tener en cuenta el centro corporativo: