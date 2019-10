BBVA, análisis de Renta4 antes de la presentación de resultados

“Debilidad en España y Turquía y se deberá confirmar la recuperación en Estados Unidos”, esta es una de las conclusiones a las que llegan los analistas de Renta4. Este análisis se realiza una semana antes de que la compañía presente sus resultados.

A nivel Grupo se espera un descenso trimestral del margen de intereses del -4% (vs -2% del consenso) y del -3% de las comisiones netas (vs -2% del consenso). Esta caída se vería compensada con mayores ROF (264 mln de euros R4e vs 116 mln de euros en 2T19 y 231 mln de euros consenso) y la aportación positiva del resto de ingresos (5 mln de euros R4e vs -18 mln de euros en 2T19 y 52 mln de euros R4e). Esto llevaría a un margen bruto de 5.944 mln de euros R4e, +0,4% vs 2T19 y +8% i.a.

El incremento de los gastos de explotación (incluyendo amortizacións) +1% R4e y unas provisiones que se elevarían a -1.234 mln de euros (vs -873 mln de euros en 2T19 y -1.231 mln de euros esperados por el consenso), llevarían al beneficio neto a situarse en 1.130 mln de euros (-12% vs 2T19 y -32% i.a.). Por regiones, destacan:

Estados Unidos: se estima una recuperación del margen de intereses (+5% 3T19/2T19 R4e) que compensaría menores comisiones netas. Las provisiones deberían moderarse en el trimestre (-101 mln de euros R4e vs -125 mln de euros en 2T19) teniendo en cuenta la guía de coste de riesgo entre 80 – 90 pbs.

Turquía: la cuenta de resultados recogerá en comparativa con 2T19 la menor contribución al margen de intereses de la cartera de bonos ligados a la inflación, mayores ROF por apreciación divisa y costes de explotación al alza, así como mayores provisiones tras un 1S19 donde el coste de riesgo se sitúo en 157 pbs vs guía en torno a 300 pbs.

Argentina: impacto divisa y mayores provisiones por deterioro rating del país.

En cuanto al capital, el consenso estima una ligera mejora de +4 pbs en el trimestre del CET 1 “fully loaded” hasta el 11,56%. En el trimestre la evolución del capital recogerá el impacto negativo de la depreciación del dólar en 3T9, así como el comportamiento de su participación en Telefónica y el incremento de los APRs por la rebaja de rating soberano de Argentina. Impactos que deberían compensarse con la generación orgánica y sin que esperemos que en 3T19 se vaya a computar el consumo pendiente por TRIMM que el banco estima en torno a 10 pbs.