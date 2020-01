Autónomos, en compás de espera tras la formación del gobierno PSOE-UP

El año nuevo ha arrancado con un incremento del tipo general de cotización de los trabajadores por cuenta propia del 30 al 30,3%. Por lo tanto, la base mínima ya es de 944,35 euros y la cuota de autónomos pasa de 283,30 a 286,15 euros. En todo el país, se contabilizan 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia, el 16,8% de la población activa; en Cataluña, los autónomos superan medio millón (550.164), el 15,9% de las personas con trabajo a día de hoy, según los últimos datos de diciembre del año 2019 facilitados por PIMEC, patronal que representa a las pymes y los autónomos en Cataluña.

El 85% de los autónomos catalanes, es decir 465.000, cotizan la cuota mínima. Según Miquel Camps, presidente de Autónomos de PIMEC, varios factores influyen en que la mayoría elija pagar esos 286,15 euros: “Es posible que algunos no lleguen a la base mínima y opten por esta fórmula, aunque el problema principal es otro. No es que el autónomo sea poco solidario, simplemente no confía en el sistema.Buena parte de los trabajadores por cuenta propia que abonan la cuota más baja a la Seguridad Social, cuentan con mutua propia y contratan su propio plan de pensiones. Se necesita más pedagogía y confianza para incorporar más cotizantes al sistema actual”. Por otra parte, aquellos profesionales que facturan por debajo de los 944,35 euros, también se ven obligados a pagar los 286,15 euros, viendo mermados sus ingresos sobre el trabajo que desempeñan.

Tras la elección de Pedro Sánchez como presidente del primer Ejecutivo central de coalición (PSOE-UP), numerosas incógnitas planean en el horizonte de este colectivo de profesionales. Sepamos cuáles son.

Legislación específica para el autónomo digital

Cataluña es un hub de autónomos digitales, nueva figura que rompe con las características del trabajador por cuenta propia tradicional. Aunque se desconoce la cifra exacta de ellos -únicamente se sabe que van in crescendo en territorio catalán- hablamos de profesionales con talento que suelen trabajar en ciertas épocas del año, sin jornada parcial o completa ni horarios fijos. “Se debería tener en cuenta las peculiaridades de estos autónomos obligados a pagar los 286,15 euros de cuota mínima, aunque trabajan de manera puntual, complementando una ocupación más estable o por proyectos, a un precio razonable. Desde PIMEC exigimos una legislación específica para esta nueva figura de trabajadores por cuenta propia”, recalca Camps.

Cotizar en función de los ingresos

Sin duda, una de las reivindicaciones históricas del colectivo autónomo de toda España. No se entiende porqué existe esta cuota mínima, cuando en el resto de países europeos no se paga autónomos o se cotiza en función de la facturación. “Lo curioso es que todos los grupos políticos están de acuerdo en que se debería poner en práctica esta medida, pero no se acaba de implementar. Ojalá se consiga con el nuevo gobierno”, añade. A modo de ejemplo, el portavoz de PIMEC, compara la falta de voluntad de dar luz verde a un sistema de cotización acorde con los ingresos con la inexistencia de un régimen sancionador que penalice a las compañías morosas. “La morosidad es la primera responsable de la baja de muchos autónomos. Algunos de estos profesionales no cobran o simplemente perciben sus ingresos demasiado tarde. Para que te hagas una idea, grandes empresas del IBEX 35 pagan, de media, a 171 días. Algunas incluso a un año", lamenta Camps. En su opinión, no es sostenible que exista una Ley de la Morosidad sin régimen sancionador. "Esta Ley -prosigue- dice que se debe pagar a 30-60 días, pero en la realidad no sucede así. Y lo peor es que no se multa ni penaliza a las compañías que incumplen, por sistema, esta regulación".

Más agilidad administrativa

El Real Decreto 28/2018,28 de diciembre implantó un aumento progresivo del tipo general de cotización durante el periodo 2019-2022 para asegurar algunas de las contingencias y coberturas sociales que hasta el año pasado eran voluntarias. Como las contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedades profesionales), el cese de actividad y la formación continua. Este incremento a la hora de cotizar está “justificado”, por parte de entidades como PIMEC, aunque también critican que sea muy difícil percibir las prestaciones correspondientes. “Era algo que se pedía desde hacía tiempo. Cobertura obligatoria en caso de accidentes, paro (menos días que en el régimen general) jubilación, etc. No obstante, todavía ponen demasiados obstáculos e impedimentos a la hora de tramitar dichas prestaciones”, critica.

Problemas financieros

“El autónomo está muy solo”, resume Camps, quien hace referencia a la dificultad del colectivo para conseguir líneas de crédito de bajo importe (menos de 30.000 euros), de descuento de pagarés, confirmings(fórmula financiera que permite contratar a una sociedad financiera encargada de gestionar los pagos a proveedores), etc. “Muchos autónomos necesitan comprar ordenadores o furgonetas para iniciar su actividad. O incluso renovarlos para proseguir con la misma. Sin embargo, la mayoría de las entidades bancarias no están dispuestas a conceder estos micro créditos”, asegura.

Los autónomos piden todas estas mejoras que esperan se materialicen con el nuevo gobierno. Mientras tanto siguen afrontando la subida de las cotizaciones, los problemas de liquidez fruto de la morosidad y las dificultades financieras. Habrá que ver, sobre la marcha, si se cumplen todas sus expectativas.