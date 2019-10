Arrimadas y Álvarez de Toledo, juntas y en la calle para hacer frente a los independentistas

En un ambiente contaminado por los cortes de calles por parte de los CDR, las líderes de PP y Ciudadanos se han reunido en el acto de S'Ha Acabat para demostrar su repulsa a la situación violenta que vive Barcelona.

"Hemos venido a apoyar a los jóvenes por ser una alternativa" a la Cataluña separatista que se ha adueñado de las calles. "No sorprende que los movimientos estudiantiles separatistas no quieran ir a clase porque el "nacionalismo es oscurantismo y antepone las vísceras al cerebro; las emociociones a la razón". "Muera la inteligencia para que pueda avanzar la tribu", ha señalado. "Esto es el nacionalismo".

A los jóvenes nacionalistas subvencionados, hijos reaccionarios, de Instagram y Vans, de iPhoneX, les ha pedido que "cojan sus ipads y escriban cien veces viva la cultura, viva el conocimiento y viva la Constitución".

Al mismo tiempo que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, jaela la violencia, hay también rectores que "jalean la ignorancia". "El mundo al revés", ha señalado. "Es condenar Cataluña al retroceso y a la incultura", ha aseverado.

Entre tanto caos y miedo, hay motivos para la esperanza con estos jóvenes. "Son la voz de todos los jóvenes constitucionalistas", ha asegurado. "No quieren que les impongan una huelga, no quieren que les impidan ir a clase", ha afirmado.

"Estos jóvenes sufren el acoso nacionalista y estamos aquí para respaldarles", ha indicado la líder de Ciudadanos por Barcelona en las próximas elecciones generales.

Arrimadas ha puesto en valor la "valentía y coraje de estos jóvenes" que tienen "mucho que enseñar". "No todos los jóvenes en Cataluña son independentistas", ha apuntado. Estos jóvenes representan una "pequeña luz de esperanza", que "tienen un Gobierno de la Generalitat en contra y un Gobierno de España que mira para otro lado". "No podemos tener un presidente que se ha sumado a las marchas". "Quien controla a 17.000 agentes de los Mossos no puede ser Torra, que está hoy cortando carreteras como si fuera un CDR más", ha considerado.

"Hay que hacer que los Mossos de Esquadra dependan del Gobierno de España", ha pedido.

Los jóvenes de S'Ha Acabat tratarán de superar los piquetes"

"El fin de la vulneración de sus derechos fundamentales". Es una de las principales peticiones de los jóvenes de S'Ha Acabat, convocantes de esta concentración, a la que han acudido cerca de un centenar de personas, algunas de ellas con banderas de España y ninguna de Cataluña.

La presidenta de esta asociación ha considerado que los presentes tienen "coraje y valor", al tiempo que ha recordado que son mayoría quienes rechazan la huelga salvaje de estudiantes, que tendrá tres días de duración, coincidiendo el último de ellos con la huelga política del sindicato liderado por el asesino de Álvaro Bultó, Carles Sastre, que adosó una bomba en su pecho antes de hacerla estallar.

S'Ha Acabat se ha propuesto hacer frente a los piquetes de los jóvenes radicales. Para ello, ha organizado un plan para que todos los estudiantes que quieran ir a clase se concentren en el mismo punto de los diferentes campus, y desde ahí entrar en las aulas.

"Somos mayoría quienes no queremos una Barcelona en llamas ni unas universidades ocupadas. Para eso, hay que organizarnos de la mejor manera para sobrepasar los piquetes", ha arengado.

"Nos encontraremos a las 9.00 horas en tres puntos. Los estudiantes de Pompeu Fabra, en el campus de Ciutat Vella; los estudiantes de la UAB, en la facultad de Políticas; y en el Campus de la UB, en la facultad de Derecho", ha arengado para tratar de saltar a los violentos.