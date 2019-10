“Apostamos por un club más dinámico y abierto a nuestro tiempo y a la ciudad”

El abogado Gerardo Roca Idelberger (Mataró 1963) es uno de los candidatos a la presidencia del Círculo Ecuestre de Barcelona, una de las instituciones más ilustres de la ciudad. En esta entrevista nos expone sus ideas para abrir el club a la ciudad sin perder la identidad.

¿Qué le ha movido a presentarse a las elecciones del Círculo Ecuestre?

El cariño por la casa. El club tiene años de historia. Yo soy socio desde hace muchos años y llevo 4 años en la junta de gobierno como secretario desde 2015 y pensé que valía la pena dar un paso adelante y presentarme para dinamizar un poco la casa. Habrá una pequeña sacudida, manteniendo el legado y mejorando aquellas cosas que vemos que pueden ser mejorables. Somos un equipo de personas acostumbradas a gestionar, todas pasan por el club regularmente y tienen ganas de hacer cosas.

¿Qué ha impedido hacer una candidatura de consenso?

Tenemos ciertas ideas y formas de encarar el futuro distintas.

¿Concrete estas diferencias?

Somos más dinámicos. Nuestra idea es abrir el club a la ciudad. El presidente del Círculo siempre ha sido alguien que se ha preocupado por los problemas domésticos del club. Eso es un buen criterio, un acierto, pero no basta. Nunca ha habido una conciencia de que el club era una institución que puede hacer cosas por la ciudad. Esto creo que debe cambiar. Es la primera vez que una candidatura plantea algo más que preocuparse de los problemas domésticos. Tenemos una situación en la ciudad que es francamente mejorable. Vemos un enorme potencial de mejora y el club tiene muchas herramientas que no tiene el resto de la ciudad. Una de ellas son los clubs de correspondencia. Tenemos más de 250 clubs de correspondencia. Si un miembro del club organiza un acto en el extranjero, por ejemplo, en Berlín, seguro que tenemos un club de correspondencia. La forma en que te reciben en otra ciudad es totalmente distinta que si lo organizas en una cadena internacional de hoteles, vas con gente que conoces, con los que tienes una relación anterior y un vínculo. Una correspondencia no es una cosa fácil, no se hace en 10 minutos, requiere visitas de contacto. O sea, ofrecer herramientas a la ciudad para que puedan promocionar la propia ciudad. Se trata de que nuestros socios hagan de embajadores de la marca Barcelona, se trata de aportar algo para mejorar la imagen que se tiene de la ciudad fuera de Barcelona.

He visto al entrar gente con maletas y que no iban con chaqueta y me ha llamada la atención.

El tema de la corbata tiene cierta parte de leyenda urbana. Hay zonas del club donde se va sin corbata, de hecho, en los meses estivales vamos sin corbata. Tenemos 16 habitaciones en nuestra casa, en el edificio colindante de la calle Balmes que nos sirven para alojar personas que vienen de otros clubs de correspondencia a pasar unos días en Barcelona. estas personas pueden ir perfectamente en determinadas zonas del club sin corbata y sin americana.

Usted plantea una disyuntiva que es bastante frecuente en instituciones centenarias. Por un lado la tendencia conservadora, a mantener las tradiciones, no innovar, que da cohesión y mantiene el espíritu pero puede implicar un lento e inexorable declive. Por otro lado, la apertura tiene sus riesgos como desnaturalizar la institución y que acabe un poco difuminada. ¿Cómo piensa usted equilibrar tradición e innovación y apertura para encontrar el equilibrio que sea positivo para la entidad?

El tema de la apertura es una cuestión de supervivencia. La media de edad de los miembros es de 50 años, se requieren nuevas entradas. Tenemos que generar interés en nuestro entorno para que haya personas que quieran entrar en el club. Nosotros nunca hemos sido un club cerrado. Es verdad de que hay un proceso de admisión, pero eso no quita que aquí vayan entrando siempre nuevos socios al club. Lo que ocurre es que un club como este y cualquier otro club de la ciudad no puede ser impermeable a lo que ocurre a tu alrededor. Hay cosas que están ocurriendo, cosas que están cambiando como el impacto de la tecnología. Por ejemplo vamos a poner en marcha un comité de nuevas tecnologías. Cuestiones asociadas con el dress code que usted comentaba antes. Al final no podemos vivir de espaldas a la ciudad a nuestro entorno. Hay cada vez más mujeres directivas, grandes profesionales, que también queremos atraer a esta casa. Grandes profesionales extranjeros que también pueden enriquecer la entidad. Ello no va reñido con la tradición. Se trata de adaptarse a una realidad cambiante. Hay un legado que hay que mantener pero eso no quita una focalización en nuevos colectivos. De los eventos que se organizan en la casa muchas veces los más interesantes son los que se hacen con gente con la que en condiciones normales tendrías la oportunidad de hablar, ya sean emprendedores de star-ups o del mundo cultural

¿Cuánto cuesta hacerse socio del Círculo Ecuestre?

Tenemos dos tipos de socios, los socios corporativos y los individuales y va desde los 9.000 euros hasta los 28.000.

De las candidaturas me han llamado la atención dos cosas, una abundancia de abogados, o consultores y pocos empresarios. He observado una escasa presencia de mujeres.

Las mujeres ya participan en distintos comités y su presencia es creciente. Han entrado en la entidad un grupo de directivas introducidas por una socio del club, que además es miembro de la junta actual, y que por primera vez desempeña una función relevante. Hay que seguir por esa línea, con mucho trabajo por delante. Vamos a favor del signo de los tiempos y nuestro club debe potenciar la presencia de las mujeres.

Y esta es una idea mía equivocada o ¿hay una sobre representación de juristas y consultores y pocos empresarios en ambas candidaturas?

Esta estadística no la he hecho, pero es verdad que hay abogados. En Barcelona y en nuestro club hay mucho profesional valioso. Médicos, consultores, ingenieros, abogados por supuesto. Pero también tenemos bastante empresario. De hecho, en mi candidatura hay empresarios. Lo uno no va reñido con lo otro. Yo he sido empresario toda la vida desde el despacho familiar. El tema de la experiencia en la gestión es una característica de nuestra candidatura. Y la frontera entre empresario y profesional no es siempre fácil de delimitar. ¿Pero si hay diferencias entre un ejecutivo asalariado y un empresario?

En nuestra candidatura tenemos tanto grandes ejecutivos como empresarios. Hay queir con mucho cuidado de no malgastar el dinero que no es tuyo. Dirigir un club es un plus de responsabilidad porque administrar fondos ajenos y la viabilidad económica es esencialEl club va bien económicamente. Tenemos unos préstamos que se acaban el 2021/22 estamos al final, estamos al corriente de nuestras obligaciones y no hay derramas. Gestionar bien es esencial como en todas las empresas. Tenemos 52 empleados. Por cierto, antes me preguntó si había diferencias entre mi candidatura y la candidatura rival. Aquí tiene una muy clara: si le digo que yo pago cada mes 175 sueldos entenderá a lo que me refiero.

¿Y también hay diferencias ideológicas entre las candidaturas? He sabido que en la otra candidatura había una presencia destacada de miembros del Opus Dei.

El club en su artículo 1 dice que no puede tomar partido por ningún tipo de ideología política ni religiosa. De entrada, somos apolíticos y sin adscripción religiosa. Esto no quita, como es lógico, que, a título individual, cada persona tenga las creencias que crea oportunas. Lo importante de todo esto es que las ideas políticas o religiosas no tienen que perjudicar la vida del club. Y, la segunda cuestión, tampoco te pueden llevar a ningún tipo de inmovilismo. Debemos actuar en interés del club y conforme a sus principios. En política, por ejemplo, hemos organizado multitud de actos de todo tipo de color e ideología y siempre se ha invitado a todas las posibles opciones. Otra cosa es que algunas no quieran venir, también hay que decirlo.

Para terminar, en un día como hoy de paralización de la ciudad, no puedo escapar a la obligación de preguntarle: ¿cómo cree usted que los acontecimientos que estamos viviendo pueden afectar al futuro de la ciudad de Barcelona desde el punto de vista de las inversiones, turismo, ferias etc.? ¿Cree usted que tendrán un efecto negativo coyuntural, que será superado con facilidad, o piensa que puede haber consecuencias a medio largo plazo?

Todos hemos tenidos las mismas dificultades para llegar aquí hoy. No es una situación apetecible ni agradable para nadie. Yo creo que hay que resolver los problemas políticos pero ahora mismo, francamente, no sé cómo lo vamos a hacer. Es indudable que tendrá consecuencias negativas. Ya las tiene. Las fotos que ahora corren por el mundo de ayer por la noche, por ejemplo, no ayudan a la imagen de la ciudad. Pero Barcelona no ha perdido su fuelle y es una gran ciudad. Además, los barceloneses somos personas con ganas, luchadores.