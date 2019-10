Análisis de Renta 4 previo a resultados de Respsol, IAG y Enagás

Repsol

“La mejora de refino compensa parcialmente la debilidad en Upstream”, es una de las conclusiones de los analistas de Renta4. En la presentación de resultados la firma prestará especial atención en las expectativas de cumplimiento de la guía anual de margen de refino, que fue revisada a la baja en los resultados del segundo trimestre de 2019. El análisis se realiza una semana antes de la presentación de resultados del tercer trimestre de la entidad presidida por Antonio Brufau.Según los analistas, la mejora en Downstream ante el repunte del margen de refino compensará en parte el deterioro del Upstream, achacable a la caída en precios del crudo y del gas. En positivo, aparte de la recuperación del refino, una mejora esperada en el resto de negocios del Downstream y el crecimiento en producción Upstream.

Upstream recogerá un menor precio del Brent (62 USD/b, -18% interanual y del gas (2,2 USD/MBtu, -24% i.a.), en parte compensados por la mayor producción (712.000 b/d, +3% i.a. y +2,6% vs 2T19, muy en línea con su objetivo de producción de 720.000 b/d para 2019), el impacto positivo de la apreciación del dólar en comparación con el euro (4% i.a., hasta 1,11 USD/eur) y unos menores costes exploratorios estimados en comparación al tercer trimestre de 2018.

Downstream recogerá una mejora sustancial en los márgenes de refino, que aunque siguen cayendo en tasa i.a., -18%, muestran un fuerte repunte intertrimestral, +57% hasta 5,5 USD/b en 3T19 (vs 3,5 USD/b 2T19), en línea con la progresiva recuperación esperada a medida que se acerque el final de año y recogiendo el impacto de la normativa IMO 2020, siendo Repsol la petrolera europea mejor posicionada para esta nueva regulación. Los analistas esperan un negocio de química sin grandes cambios en comparación al terecer trimestre de 2018, pero una mejora en el resto de negocios del Downstream (trading, GLP, marketing), que parten de niveles bajos en el tercer trimestre de 2018.

El margen de refino requiere una notable mejora en el cuarto trimestre de 2019, opción que Renta 4 no descarta (acumulado en los primeros 9 meses de 2019 en 4,8 USD/b, pero con tendencia creciente que se extiende al inicio del cuarto trimestre de 2019). Dicha mejora permitiría cumplir con los objetivos anuales revisados en un -2% en el segundo trimestre de 2019 hasta llegar a un EBITDA de 7.800 millones de euros (en línea con la estimación de los analistas, 7.875 millones de euros): EBITDA Downstream

Enagás

Tallgras permite acelerar el EBITDA, pendientes de la CNMC, concluyen los analistas de Renta 4. La firma espera estabilidad en los ingresos de los 9 primeros meses de 2019 en comparación a el mismo periodo de 2018. Su valoración por suma de partes asciende a 19€ por acción. La compañía, presidida por Antonio Llarden, presentará los resultados el próximo 22 de octubre.

La fuerte demanda de gas durante los primeros 9 meses del año (+16% i.a.) permite que el RCS compense el menor RAB. GNL Quintero, que se registra mediante “resultado de participadas” (antes consolidaba globalmente), y el resto de proyectos internacionales se ven favorecidos por la apreciación del dólar en el periodo (+6% i.a.), a nivel operativo se espera que siga funcionando como estaba previsto. El EBITDA gracias a la aportación de Tallgras y DESFA se eleva +4,7% en comparación a los primero 9 meses de 2018, favorecido a su vez en parte por las eficiencias de costes y la nueva normativa contable IFRS 16, que implica unos menores costes (incremento en amortización y gasto financiero compensa este efecto a nivel beneficio neto), llevando a una mejora del margen del grupo hasta niveles superiores a 86% (en comparación al 81% en 9M18).

Se prevé un repunte en el beneficio neto de +2,1%, sin impacto por la IFRS 16. Se espera que la deuda neta que se sitúa por encima de 4.200 mln eur, +17% en comparación al 2018 a consecuencia del incremento provocado por el cambio de normativa contable, que se estima que se estima incrementará la deuda neta en cerca de 350 mln eur y la compra de Tallgrass.

Para la presentación se estará pendiente de los comentarios que puedan hacer acerca de las propuestas regulatorias de la CNMC donde se anunciaron importantes recortes en la remuneración regulada, y su visión de cara a 2020.

International Airlines Group (IAG)

“La revisión a la baja de la guía reduce la posibilidad de sorpresas. La cotización empieza a descontar un acuerdo para el Brexit”, estima el analista de Renta4. La firma no espera que los resultados sorprendan después de que la directiva anunciara a finales de septiembre que incumpliría el objetivo de EBIT (antes de extraordinarios) 2019. El análisis se realiza una semana antes de la presentación de resultados del tercer trimestre.

El EBIT será -215 mln eur en comparación al del 2018 (antes en línea) debido al impacto de las huelgas (tripulantes de cabina y Heathrow), se prevé una peor evolución de las reservas en los segmentos de bajo coste (principalmente Vueling y LEVEL) y un menor crecimiento de la capacidad en el cuarto trimestre (+4% vs 4T 18 vs +5% antes). Por otro lado, la cotización, que lleva años penalizada por la incertidumbre sobre el Brexit, ya estaría empezando a recuperarse en previsión de que finalmente la UE y Reino Unido alcancen un acuerdo que permita al sector operar bajo una normativa similar a la actual.

Los resultados de IAG se verán fuertemente impactados por el nuevo cambio contable (IFRS 16), que lleva a pasar los gastos de alquiler de flota a D&A y al resultado financiero. Se espera que los ingresos de IAG se vean favorecidos por los datos de tráfico del tercer trimestre de 2019, ya publicados (oferta, AKOs +2,8% y demanda PKTs +4,1%) y que el fuerte aumento de los gastos de combustible (29% del total y +10% vs 3T 18) lleve al EBIT antes de extraordinarios, principal magnitud del grupo, hasta 1.407 mln eur (-4% en comparación al 3er trimestre de 2018). En términos unitarios se estima que los ingresos por pasajero caigan -1,7% y que el gasto ex combustible ceda -4,4% en comparación al 3T 18.

Con los datos de tráfico ya conocidos, se espera que los ingresos por pasaje sean de 6.427 mln eur (+0,6% vs 3T 18), un total ingresos 7.203 mln eur (+0,9% vs 3T 18), EBIT antes extraordinarios 1.407 mln eur (-4% vs 3T 18) teniendo en cuenta gastos operativos 5.796 mln eur (+2%) y gastos de combustible creciendo (+10%) y sin apenas impacto de las divisas en el resultado operativo.

En la Conferencia los especialistas de Renta4 estarán muy pendientes de comentarios de cara a 4T 19 y principios de 2020e y perspectivas en cuanto al acuerdo del Brexit. IAG celebrará su Día del Inversor el viernes siguiente (7 de noviembre). Se cree que la compañía revisará a la baja sus perspectivas de crecimiento de capacidad para los próximos años. Así mismo, esperamos novedades sobre su estrategia de bajo coste y largo recorrido centrada en LEVEL, la principal apuesta de crecimiento del grupo, posibilidad de integrar otras aerolíneas. Precio objetivo en revisión (antes 8,3 eur). Mantener.