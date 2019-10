Aena: significativa ralentización prevista del tráfico aéreo en España para 2020

Los analistas de Renta4Banco los resultados 9M19 muestran la buena evolución del tráfico aéreo que repuntó +4,8% vs 9M18 hasta los 213,9 mln de pasajeros en los aeropuertos nacionales, con un fuerte crecimiento en Luton, que repuntó +9,5% recogiendo el excelente comportamiento del tráfico internacional. Este crecimiento ha provocado crecimiento en línea con nuestras estimaciones y las de consenso en la parte alta de la cuenta de resultados, mejorándolas a nivel de beneficio neto.

Ingresos ordinarios 3.449 mln eur (+6,1% vs 9M18), apoyado por los ingresos comerciales que repuntan +8,4%, EBITDA 2.136 mln eur (+5,1% vs 9M18), margen EBITDA 61,9% (-0,6 p.p. vs 9M18) afectado por el fuerte incremento en los costes de personal. El beneficio neto 1.118 mln eur por encima de las expectativas ante el mejor resultado financiero registrado (-14,4% vs 9M18).

Aena mantiene su gran capacidad de generación de caja, el flujo operativo crece +8% gracias a la buena evolución observada, permitiendo reducir ligeramente la deuda neta y el apalancamiento, que se sitúa en 2,4x DN/EBITDA.

Resultados positivos, pero la compañía ha anunciado sus previsiones de crecimiento de tráfico para 2020, donde estima una significativa ralentización en el crecimiento de +1,1%, por debajo de nuestras previsiones que están en el 2,5%. Esta bajada afecta a nuestra valoración, la cual, en un cálculo preliminar estimamos que podría caer >-5%. Ponemos nuestro precio en revisión esperando las posibles explicaciones en la conference (miércoles 30, 13:00 horas). Podría ser que la quiebra de Thomas Cook UK esté llevando a la compañía a asumir un escenario más conservador, y pueda revisar estas previsiones durante el año, como ya ha ocurrido en 2019. Reiteramos infraponderar.

