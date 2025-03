Los tertulianos de Telemadrid, ¿asesinos de negros?

Ku Klux Klan: "Grupo de odio terrorista supremacista blanco estadounidense" que se dedicaba a acosar y asesinar a ciudadanos solo por el hecho de ser negros.

Según el diputado de Más Madrid en el Ayuntamiento, Pablo José Padilla Estrada, esta definición sirve tanto para los miembros de esta secta racista creada en Tennessee en el siglo 19 como para los tertulianos de Telemadrid, la televisión pública madrileña. Así lo ha asegurado, como quien no quiere la cosa: "Parece que ustedes hacen la selección de los tertulianos de Telemadrid con los restos del Ku Klux Klan", ha dicho exactamente durante un pleno.

El diputado ha acusado, de esta forma, de ser literalmente 'asesinos de negros' no solo a los periodistas que participan en este formato televisivo, sino también a la dirección del ente público madrileño. Una -grave- acusación que no solo eleva el tono del debate público a un nivel de crispación que la propia izquierda no para de criticar y de atribuir a la derecha, sino que también desaloja la idea de que la libertad expresión -otra de las grandes banderas de la izquierda política- pueda habitar en los medios públicos.

Por las tertulias televisadas de Telemadrid pasan periodistas de medios como ABC, El Español, 20 Minutos, Vozpópuli, Público, El Mundo o Cadena Ser. Esta lista no solo garantiza que en los debates abordados en la televisión pública madrileña tienen todos los puntos de vista cubiertos en el plano ideológico, sino que desmiente la percepción del diputado de Más Madrid que sostiene que en estas tertulias se juntan, como en una especie de aquelarre, opinadores a sueldo que la presidenta madrileña elige cada mañana y que se sientan en corro para corear lo guapa y lista que es y lo bien que lo hace todo. Lo que es seguro es que muchos de los periodistas que aparecen en estas tertulias no podrían volver a sus respectivos medios después de hacerlo sin que, como poco, se les cayese la cara de vergüenza.

Esto es importante porque en ningún parlamento se ha definido con palabras tan gruesas a los tertulianos de, por ejemplo, TVE, al que acuden periodistas de El Mundo, El País, Eldiario.es, El Debate o ABC, con la misma plularidad que en Telemadrid. Pero es más, los esfuerzos de un diputado de un ayuntamiento como el de Madrid -o el de cualquier otra ciudad- no deberían ir en contra de la libertad de expresión, sino a su favor; ni en contra de la pluralidad informativa, sino a su favor; ni en contra de los espacios de debate en las televisiones públicas, sino a su favor. En caso contrario, estaría más cerca de ese sectarismo que quiere criticar que de los valores de la izquierda que se supone que encarna en el pleno.