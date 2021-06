El director de desarrollo digital de Renta 4 Banco, Miguel Jaureguízar, ha presentado este miércoles la nueva área de la entidad, Renta 4 Digital Assets, que estará destinada a trabajar con activos digitales, incluyendo criptomonedas o fondos tokenizados, a través del uso de tecnologías como el blockchain.

Esta nueva área incluirá tres proyectos "avanzados y listos", como son el Renta 4 Wallet, la trazabilidad de los fondos y la tokenización y custodia de fondos de inversión, precisamente el que se encuentra en desarrollo dentro del Sandbox financiero, según ha adelantado Jaureguízar en la presentación.

Con respecto al Renta 4 Wallet, ha indicado que se trata de una 'app' que permitirá operar e invertir en todo tipo de activos digitales como bonos, fondos de inversiones tokenizados, NFTs (Non Fungible Tokens, o activos no fungibles) o criptomonedas "cuando la regulación esté claramente establecida y no antes".

En este sentido, ha señalado que la construcción "ya está hecha", a la espera de que se apruebe la regulación europea MiCA -Markets in Crypto-assets, en inglés-, la propuesta europea para regular el mercado de los criptoactivos y que ha definido como el "MiFID II para los criptoactivos". Adelanta, además, que tendrá una arquitectura abierta, con el objetivo de trabajar con diversos brókers, custodios y activos.

Puesta en marcha

En cuanto a los fondos tokenizados, ha destacado que "no es una prueba de concepto, que ya se verá cómo se aplica", sino que se va a ir desplegando a lo largo de este año y del siguiente. "Consiste en la tokenización, en la representación en blockchain de fondos de inversión de toda la vida, de sus participaciones".

Así, ha explicado que la industria de fondos de inversión "tienen muchos trabajos internos" que pueden generar errores e ineficiencias. "Al hacerlo sobre una red de blockchain, toda esa operativa la realiza la propia red, con lo cual vamos a incrementar la eficiencia de toda la industria".

Precisamente estos fondos tokenizados es uno de los proyectos incluidos en el sandbox financiero y en el que Renta 4 trabaja junto a AllFunds Blockchain, Onyze e IoBuilders. Jaureguízar ha explicado que está siendo un proceso de co-creación entre las empresas, Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), juristas y tecnólogos.

Además, ha previsto que esté disponible en los tres meses dispuestos para definir lo que se va a hacer. "Posteriormente, se abre otro periodo de un año, pero en nuestro caso, creo que no será necesario consumirlo para desplegar el producto en cuestión".

El último proyecto comentado por Jaureguízar es el de asegurar la trazabilidad de fondos, que permitirá analizar, a través del 'chain analysis', el origen de los capitales que provienen de las criptomonedas a fin de cumplir con todos los requerimientos de la regulación contra el blanqueo de capitales.

Posibilidades del blockchain

"Blockchain va a posibilitar algo tan grande como lo que consiguió Internet en su día" ya que supondrá tener un sistema descentralizado "igual que sucedió con Internet, cuando se descentralizó el uso y consumo de la información", algo que ha generado "una enorme disrupción", sostiene Jaureguízar.

De esta forma, ha afirmado que se está produciendo otra revolución equivalente "que a veces la llamamos Internet del Valor" basado en blockchain que va a permitir que el valor, los activos y el dinero "se muevan con la misma libertad y capacidad orgánica de crecimiento que sucedió hace 20 años con la información".