Arranca un verano todavía marcado por la pandemia de la covid-19, con aún disparidad de restricciones para viajar en función del destino. Aunque los Gobiernos están trabajando en la estandarización de las medidas, cada país (dentro y fuera de la Unión Europea) cuenta con sus propias normas, dificultando la planificación de los viajes más allá de nuestras fronteras.

Conscientes de ello, algunos gobiernos y organizaciones internacionales están lanzando en estos días una serie de aplicaciones útiles para que programar las vacaciones de verano sea una tarea más sencilla, aunque ninguna de estas herramientas son obligatorias. Antes de decidir dónde viajar, las preguntas más frecuentes son: ¿Puedo ir? ¿Qué restricciones hay en ese destino?

Para dar respuesta, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) han creado un 'rastreador de destinos' (Destination Tracker, en inglés) que permite conocer de manera actualizada en qué situación epidemiológica se encuentra un determinado país y las restricciones o regulación que impone su Gobierno, entre otros aspectos.

Es decir, que a través de las distintas opciones que presta el rastreador, los viajeros y las empresas pueden comprobar los requisitos y medidas vigentes. Esta información, desglosada por destinos, va agregándose, ampliándose y actualizándose progresivamente a partir de fuentes oficiales conforme evoluciona la situación.

España tiene su propio rastreador

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de Turespaña, ha creado su propia guía para el viajero, denominada 'Travel Safe' (Viaja seguro). En ella, los turistas pueden encontrar información de interés, hoteles, restaurantes, visitas culturales, etc. En función del tipo de viaje (playa, naturaleza o urbano), la página web incluye consejos y/o recomendaciones.

No obstante, lo verdaderamente útil de esta plataforma ideada por el Gobierno son las aclaraciones acerca de la documentación necesaria para viajar a España u otro destino, las medidas generales que están vigentes en un momento concreto, o las restricciones que se imponen en una determinada región. Es decir, que cuenta con su propio rastreador.

Por un lado, esta herramienta permite a los extranjeros saber qué necesitan acreditar al entrar en España, así como los requisitos de regreso en el país de origen. También informa de las restricciones específicas de cada comunidad autónoma (limitaciones perimetrales, de horario, de número de personas, de bares y lugares de ocio; así como las normas de distanciamiento social o uso de mascarilla).

De la misma forma, es útil si se reside en España y se quiere viajar a otro país, pues a través de un mapa interactivo, se pueden consultar las medidas de entrada que impone cada Gobierno. El mapa interactivo, que también se actualiza casi al momento, permite seleccionar un país y consultar los "requisitos de regreso", que sirven para el turista que ha visitado España pero también para el español que quiere viajar a ese lugar.

La UE lanza el certificado covid digital

Para los países que exijan un documento que acredite la salud del viajero (ya sea el certificado de vacunación, un test negativo de coronavirus o una prueba de que se ha pasado la enfermedad), la Unión Europea ha ideado el certificado covid digital, que estará disponible en todos los Estados Miembros a partir del 1 de julio. Este será voluntario

Se trata de un código QR que contiene toda la información acerca del viajero. El objetivo de esta herramienta es facilitar la presentación de estos documentos de manera digital, ahorrando esperas innecesarias en los controles de entrada a los distintos países de la Unión Europea.

Además, la idea es que sea uniforme y válido en toda la UE, promoviendo la circulación de los ciudadanos dentro del territorio europeo de forma libre y segura mientras la pandemia siga presente. Los responsables de expedir este certificado son las autoridades nacionales. El Gobierno de España lleva desde el 7 de junio tramitando solicitudes.

La utilización de este certificado digital es voluntaria, no es un requisito para viajar. Eso sí, no librará al viajero de tener que cumplir las medidas restrictivas que imponga cada destino, como la necesidad de presentar un resultado negativo de coronavirus cuando no se esté vacunado. No obstante, sí recoge el compromiso de los Estados Miembros de abstenerse de imponer medidas adicionales.

Seguro de viaje: opción u obligación

Además, en España, algunas comunidades autónomas ofrecen acceso a un seguro gratuito de cobertura covid-19 para viajeros durante su estancia. Las regiones consideran que esto puede ser un aliciente para los turistas que todavía estén decidiendo dónde viajar, pues no todos los destinos lo ofrecen.

Están ideados para los extranjeros pues, por regla general, entre los servicios que normalmente cubren se encuentran los gastos médicos y de hospitalización, los gastos de transporte y repatriación, así como los gastos por prolongación de estancia y cuarentena. En algunos casos, las coberturas se extienden también a los familiares de la persona contagiada.

Eso sí, para poder beneficiarse de este tipo de seguros turísticos por coronavirus, los viajeros deben alojarse en establecimientos turísticos regulados. En España, ofrecen este tipo de seguro Andalucía, Baleares, Canarias, Murcia y Galicia.

Este servicio también lo ofrecen otros países y regiones. De hecho, en algunos como Costa Rica, Cuba o Argentina es obligatorio, aunque su contratación corre a cargo del viajero. Se puede consultar la normativa de cada Estado a través de los rastreadores de destinos de la OMT e IATA o del Gobierno de España.