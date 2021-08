Ya han pasado cinco meses desde que el Gobierno acordó conceder 53 millones de euros a Plus Ultra como "empresa estratégica" para España. La aerolínea, que en su mejor momento contaba con cuatro aviones y volaba a tres destinos latinoamericanos, había reducido a mínimos su operativa y sólo contaba con una aeronave en el momento del rescate.

Ahora, casi medio año después, la polémica empresa ha recuperado dos aviones más para volar a cuatro países: Venezuela, Ecuador, Perú y China, según ha podido saber Vozpópuli gracias a la empresa de seguimiento de trayectos Radarbox y la web de flotas Airfleets. Son los mismos destinos que tenía antes del coronavirus a excepción de China, donde ha comenzado a volar durante la pandemia.

Sin embargo, su tráfico, que ya era limitado antes de la covid-19 y apenas representaba el 0,03% de los vuelos registrados en los aeropuertos españoles a lo largo del año, continúa mermado. En el mes de julio, Plus Ultra operó 58 vuelos, frente a los 7.900 de Iberia o los 7.500 de Air Europa, que también ha sido rescatada por el Ejecutivo.

La mayoría no son vuelos regulares

De estas operaciones, 26 se han realizado entre España y China; lo que supone casi el 45% de su tráfico. También ha volado 13 veces entre España y Venezuela; ocho con Perú; y cinco con Ecuador. Aena también registró el pasado mes de julio dos vuelos de Plus Ultra procedentes de Japón, otros dos con la República de Serbia, uno desde Madrid a Brasil y otro hacia Suecia.

No obstante, ninguno de estos tres últimos (ni tampoco China) son mercados en los que la aerolínea opere habitualmente. De hecho, Aena no los contabiliza como servicios "regulares". Es decir, que la mayor parte de los vuelos (el 55%) no han sido hacia los destinos latinoamericanos en los que, según el Gobierno, Plus Ultra aporta un valor añadido con su operativa.

En definitiva, si sólo se contabiliza su tráfico con los tres mercados de América Latina en los que operaba antes del coronavirus (Venezuela, Perú y Ecuador), Plus Ultra está realizando el 33% de los vuelos que llevaba a cabo en tiempos precovid (en julio de 2019 conectó España 35 veces con Venezuela, 27 con Perú y 17 con Ecuador).

Tráfico de Plus Ultra en julio de 2021. Fuente: Aena

Vuela a China tres veces a la semana

En pasajeros, las cifras son aún más reducidas: mientras que en julio de 2019 transportó a 17.999 personas, en el mismo mes de este año sólo han volado con la aerolínea 4.303 pasajeros (el 24%). Esto se debe a que los vuelos con China, que representan el 45% del total del tráfico de la aerolínea, no llevaban pasajeros a bordo, según consta en los registros de Aena.

De hecho, Plus Ultra está dedicando uno de sus aviones A340 a volar a China tres veces a la semana, según ha podido comprobar este periódico a través de la herramienta Radarbox. Otro de los aviones con los que cuenta la aerolínea realiza la ruta entre España y Venezuela, y el tercero se emplea en vuelos con Ecuador y Perú. Vozpópuli se ha puesto en contacto con la aerolínea, pero se ha negado a dar más información.

Plus Ultra estaba cogiendo fuerza en Venezuela gracias a que volaba todas las semanas mientras competidores como Iberia o Air Europa no podían operar. Sin embargo, tras más de cuatro meses con exclusividad en la ruta y unos días después de conocerse que la Justicia española había paralizado el rescate a la aerolínea, el Gobierno de Nicolás Maduro ha decidido interrumpir sus vuelos.

Consigue los 34 millones bloqueados

El pasado lunes el juzgado de Instrucción número 15 de Madrid desbloqueó la entrega de los 34 millones de euros que Plus Ultra tenía aún pendientes de recibir en concepto del rescate público acordado por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

En calidad de sustituto por estar de vacaciones la magistrada instructora del caso, el juez revocó el auto dictado el pasado 22 de julio, en el que Esperanza Collazos suspendió el rescate a la espera de que la aerolínea lo justificase como medida cautelar en la investigación por el presunto fraude en la concesión de esta ayuda.

El magistrado recupera los argumentos de la Fiscalía, y asegura que "por ahora" no hay "el más mínimo indicio" de los hechos que denuncian tanto el PP como Vox, personados en la causa como acusación popular. Vozpópuli ya publicó que el informe que utilizó la Fiscalía para defender el rescate estaba basado en datos proporcionados por la aerolínea, que aumentaba el impacto de su quiebra en 264 millones de euros.

Ahora el Partido Popular ha informado al Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid que recurrirá la decisión del juez en funciones de sustitución, Jaime Serret, de desbloquear los 34 millones de euros del rescate a Plus Ultra, según ha podido saber este periódico.