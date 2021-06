Malos tiempos para Podemos en Twitter. La que fuera su herramienta natural de transmisión de mensajes no funciona como a la formación morada le gustaría, al menos en las últimas semanas. La cuenta de Pablo Iglesias ha perdido 11.100 seguidores durante el último mes, según estadísticas de Socialblade consultadas por Vozpópuli. No se recuerda una caída tan grande en su número de 'followers'.

Una caída de la que parece haberse contagiado la cuenta de Podemos, que se ha dejado 4.900 seguidores desde finales de mayo. Pablo Iglesias cuenta con un total de 2,6 millones de seguidores por los 1,5 millones que ostenta la cuenta de Podemos.

Iglesias lleva desde el 4 de mayo, coincidiendo con su derrota electoral, sin tuitear. En total, ambas cuentas, las que más seguidores aglutinan si hablamos de la formación morada, han perdido 15.000 'followers'.

Echenique, con 585.000 seguidores, se ha dejado 1.200 en el último mes. Irene Montero, con 600.000 ha ganado 1.200. Ione Belarra, la sucesora de Pablo Iglesias en el cargo, es la que más sube en 'followers', cuenta con 100.000 seguidores y en el último mes ha ganado casi 8.000.

Podemos, sin Pablo Iglesias en Twitter

A Pablo Iglesias se le ha tragado la tierra. También en Twitter. El fundador y hasta hace sólo unas semanas líder de Podemos ha dejado de alimentar su perfil desde el pasado 4 de mayo, coincidiendo con las elecciones a la Comunidad de Madrid. El resultado de las mismas provocó su abandono de la política.

Desde ese momento no ha realizado ningún tuit de forma pública, tampoco ha respondido en este mismo formato -público- a otros usuarios. Desde el 4 de mayo no ha registrado ningún 'me gusta' público ni ha retuiteado comentario alguno. Su actividad es nula desde entonces, algo muy distinto a los que sucede con sus rivales en las elecciones madrileñas.

En cuanto a sus rivales, todos continúan activos en redes sociales: Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio (Vox), Edmundo Bal (Ciudadanos) y Mónica García (Más Madrid). Eso sí, Ángel Gabilondo (PSOE) ha bajado el ritmo de sus apariciones a mínimos.

"Pablo Iglesias no ha realizado ningún tuit de manera pública, ni tampoco ha respondido ningún tuit y ni siquiera ha dado 'me gusta' desde el 4 de mayo de 2021. Son sólo 20 días y puede deberse a un periodo de descanso, pero no es el primer político que, una vez pasado el periodo electoral, reduce el ritmo de publicaciones o su nivel de atención a las redes sociales. Esto ocurre sobre todo en candidatos a elecciones municipales o políticos que no están en primera línea, por eso extraña que suceda con Pablo Iglesias, cuando el resto de candidatos a la Comunidad de Madrid sí están manteniendo su actividad. También es cierto que él ha decidido dejar la política y quizá con ello también, por el momento, Twitter", explicaba hace unos días Manuel Moreno, experto en redes sociales y fundador del portal especializado TreceBits, a este medio.

De 2020 a noviembre de 2020 la media de tuits de Iglesias era de 3,27 al día. De noviembre de 2020 a mayo de 2021 ascendió a 8,78 tuits, según datos recogidos por Alqua para Vozpópuli. Alqua es una consultora estratégica especializada en marketing y digitalización.

En cuanto a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno tuiteó 2,95 post diarios de mayo de 2020 a noviembre de 2020, por los 2,85 post diarios de media que publicó desde noviembre de 2020 a mayo de 2021. En el primer periodo analizado, Sánchez consiguió 9.069 interacciones diarias de media (retuits, comentarios, etcétera) por las 5.822 interacciones diarias cosechadas en la segunda horquilla temporal.

En esas mismas franjas de tiempo, Iglesias consiguió 2.877 interacciones de media al día y 22.264 interacciones respectivamente. Iglesias pulverizó en estos últimos meses los registros de interacciones del presidente del Gobierno, multiplicando casi por ocho los registros de Sánchez Castejón. El presidente del Gobierno cuenta con 1,5 millones de seguidores en Twitter.