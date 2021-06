OnePlus ha lanzado el OnePlus Nord CE 5G, un equipo que ya se puede adquirir en España a un precio inicial de 299 euros -configuración de 6 GB de RAM y 128 GB de disco duro-. ¿Por qué arrancamos hablando del precio? Porque en sus inicios OnePlus se centró en la gama media-alta, en lanzar un único equipo al año y fiarlo todo a la exclusividad que esto otorga.

Con el paso del tiempo fue cambiando de estrategia y lanzando más terminales. Hoy en día ataca prácticamente cualquier gama, y el OnePlus Nord CE 5G es un claro ejemplo de ello. La nota de prensa enviada por la compañía destaca el lema "este dispositivo hace que la experiencia de la firma OnePlus sea más accesible que nunca", lo que deja patente que el dispositivo apunta claramente a la gama media-baja.

Quienes deseen tener más capacidad de almacenamiento y memoria de acceso aleatorio -256 GB de ROM y hasta 12 GB de RAM- tendrán que abonar 399 euros. La configuración intermedia es de 8GB de RAM y 128 GB de ROM y tiene un precio de 329 euros.

Características del OnePlus Nord CE 5G

El equipo pesa 170 gramos y tiene unas dimensiones de 159,2x73,5x7,9 milímetros. Su pantalla es de 6,43 pulgadas de tamaño y lleva tecnología AMOLED -2400×1080 puntos por pulgada-, además de una tasa de refresco de hasta 90 Hz, dato razonable para el segmento en el que se mueve viendo lo que hay en el mercado. Además, el display es HDR10+.

El software se mueve impulsado por un procesador Qualcomm Snapdragon 750G con capacidad para mostrar gráficos a 120 frames por segundo. Esta cualidad, sumada a la citada tasa de refresco de 90 Hz, permite a los usuarios de la gama media disfrutar del gaming con una calidad razonable. El procesador lleva, además, carga rápida Quick Charge 4+ y soporte para GPS, Glonass, BeiDou o Galileo, entre otros sistemas satelitales.

Su grupo de cámaras está coronado por una lente principal de 64 megapíxeles y una apertura focal de 1.79 (f/1.79). La segunda cámara en la que se apoya es una angular de 8 megapíxeles, que se antojan escasos, y un campo de visión de 119 grados. Su apertura focal es 2.25 (f/2.25). La tercera es una lente monocromática de 2 megapíxeles y apertura f/2.4. El teléfono no cuenta con teleobjetivo ni con macro. Por último, carga con una entrada minijack (una buena noticia para muchos) para auriculares y su batería es de 4.500 mAh.

El OnePlus Nord CE 5G es quizá mejorable en lo que al sistema de cámaras se refiere pero es toda una garantía si nos centramos en la fluidez del software, algo habitual en la marca

Volviendo a la cámara de fotos, hace gala de un zoom 2X digital que genera unas imágenes con poco ruido y un bokeh (el efecto degradado de fondo) muy correcto por defecto. No es esta característica cosa baladí. Son muchos los móviles que yerran por exceso o, por el contrario, por realizar las instantáneas con demasiado poco degradado. El modo selfie no permite, por cierto, ajustar el bokeh. Viene predefinido por defecto.

El zoom del dispositivo llega hasta los 10X (de nuevo en modo digital) pero, sinceramente, el ruido que genera es muy alto en la prueba que hemos realizado en Vozpópuli, con imágenes sin definir y el pixelado muy disperso.

Las tomas con su gran angular de 8 megapíxeles son razonables teniendo en cuenta la lente de la que hablamos. Están muy lejos de lo que ofrece la gama alta pero el equipo cumple en este apartado si se compara con quienes se tiene que comparar: la gama media-baja. No cuenta con un modo HDR puro y se comporta decentemente en modo noche -siempre que no se haga uso del gran angular-. Donde cojea es en la estabilización de imagen: no posee.

Lo que resulta realmente cómodo es la forma en que el terminal encaja en la mano tanto para hacer fotos como para ser utilizado en general. Tiene unas dimensiones perfectas para la mayoría de las mortales, no es ni muy grande ni muy pequeño.

En general, estamos ante un equipo razonable para la gama en la que está, quizá mejorable en lo que al sistema de cámaras se refiere pero es toda una garantía si nos centramos en la fluidez. Como es habitual en OnePlus, todo funciona de forma ágil, sin saltos ni incómodos congelados o tropezones.

Lo bueno: Dimensiones, encaje en mano. Garantía de marca.

Lo malo: Carece de estabilización de imagen. Hay otros equipos que poseen mejores especificaciones, sobre todo en el apartado de cámara.