Final de partido entre Leo Messi y El Economista. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el jugador del Barça contra una sentencia que exime al diario de haber vulnerado su derecho al honor por una información sobre la tributación de su empresa.

En concreto, el rotativo publicó una noticia en la que daba cuenta del aumento progresivo de la facturación de la sociedad del jugador y de cómo no tributó el impuesto de sociedades tras declarar pérdidas. En un primer pronunciamiento, el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Gavá se inclinó a favor de Messi y condenó al diario a indemnizarle con 25.000 euros por daños y perjuicios morales. En principio, Messi reclamaba 30.000 euros.

La sentencia fue recurrida por Ecoprensa, la editora de El Economista, que logró tumbarla en la Audiencia Provincial de Barcelona hace casi dos años. El tribunal señaló que "el texto no contiene expresiones injuriosas o vejatorias" al tiempo que no aprecia “que el artículo periodístico, en general, ni tampoco su titular y el texto que hemos reproducido, en particular, lesionen la dignidad del jugador, menoscabando su fama, por lo que estimamos que no infringen el derecho al honor del actor".

Esta decisión fue recurrida por Messi y Cuatrecasas, el bufete que le asesora de forma habitual, que presentaron un recurso de casación admitido a trámite el pasado mes de diciembre pese a contar con la oposición del Ministerio Fiscal.

El pasado 16 de abril, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia consultada por Vozpópuli en la que desestima la totalidad del recurso. El tribunal recuerda que el jugador no cuestiona la veracidad de los datos contenidos en la información, pero considera que la noticia da a entender que utiliza una sociedad para evadir impuestos, de ahí que iniciase acciones legales contra el diario. La sala considera acreditado que “el objeto de la información se nutre de datos verdaderos” y que “la información narrada cumple la exigencia de veracidad”.

Cabe recordar que no es el primer problema judicial que tiene Messi con periodistas y medios de comunicación. Sin ir más lejos, el Tribunal Supremo se puso de su lado en 2017 y obligó a Alfonso Ussía y a Francisco Marhuenda a abonar una indemnización de 72.000 euros, después de que el veterano columnista escribiera lo siguiente sobre el futbolista: “¿Qué tendrá Nandrolono / ha perdido su ritmo, ha perdido su tono / aunque le hayan moldeado un precioso tupé”.

Hace unos meses, el diario ABC fue condenado a pagar 7.142 euros a la Fundación Leo Messi después de que el periódico acusara a la entidad de manipular sus cuentas.

Este diario ha contactado este viernes a primera hora de la mañana con Ecoprensa y la representación legal de Messi, que han declinado hacer comentarios.