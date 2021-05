Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Madrid, 1945) fue gobernador del Banco de España durante la crisis financiera más importante de la historia moderna de este país. El banquero y político, conocido en el sector financiero como MAFO, estuvo al frente del supervisor cuando se decidió sacar a Bolsa a Bankia. Muchas fueron las culpas y críticas que se vertieron sobre su persona, pero finalmente salió indemne de todo lo que se le acusó.

Fernández Ordóñez no cambiaría ninguna de las decisiones que tomó durante sus años de mandato (2006-2012) y asegura que a "toro pasado" todo el mundo se suma a decir que "lo de Bankia salió mal". Pero por aquel entonces "nadie dijo que no se debía hacer, ni Luis de Guindos", expone en una entrevista con Vozpópuli.

"Yo no me arrepiento en absoluto de todo lo que se hizo porque salvó a España del colapso. Igual que lo hicieron los americanos y los ingleses... porque a Lloyd’s y al Royal Bank of Scotland también se rescataron", destaca.

MAFO también tuvo palabras para el Ejecutivo de Mariano Rajoy y en especial para Luis de Guindos, con el que no tiene ningún tipo de relación, tal y como reconoce. Asegura que "todos estos" [el Gobierno] tuvieron que cambiar de opinión porque al principio de la recesión no querían "meter ni un euro" y cuando vieron "lo que pasó en Bankia" tuvieron que "pedir el rescate a los dos minutos para salvar a España".

MAFO y el 'caso Bankia'

El exgobernador cambia de tono cuando se le pregunta por la sentencia del 'caso Bankia', la que califica de "muy correcta”. Defiende que ha demostrado que la salida a Bolsa "no fue fraudulenta". Sobre el daño reputacional que le pudo ocasionar su imputación, Fernández Ordóñez responde con total naturalidad pero intentando esquivar la pregunta.

"A mí me despacharon los jueces muy rápido porque no encontraron nada", dice rápidamente, para segundos más tarde afirmar que "no fue una situación cómoda".

En 2017, la sección tercera de la Audiencia Nacional obligó al juez Fernando Andreu a imputar al antiguo gobernador del Banco de España, pero finalmente quedó libre de la investigación. Más tarde, a raíz de los correos del inspector José Antonio Casaus, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) intentó volver a imputarlo.

MAFO sigue pensando que toda la culpa la tuvo la segunda recesión, que nadie fue capaz de prever. "Sin ella, aquello (Bankia) no habría necesitado nada", sentencia.

Llegados a este punto, el exgobernador nombre la fusión de Bankia con Caixabank vagamente y lanza una cuestión al aire. "¿Quién piensa que ahora podría haber una recesión brutal que podría llevarse a todos los bancos por delante?.