La Comunidad de Madrid ha denunciado este miércoles que el Gobierno está entorpeciendo el proceso de concesión de ayudas a empresas y autónomos, ya que la Agencia Tributaria no está cumpliendo los plazos para darle al gobierno autonómico la información que necesita para conceder las ayudas.

Se refiere a que la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, es el organismo que tiene que confirmar qué caída de la facturación ha sufrido cada empresa o autónomo para poder saber si es merecedora de recibir las ayudas habilitadas por el Ejecutivo. Para poder recibir esa ayuda, la caída de facturación debe ser al menos del 30%.

"La Agencia Tributaria está incumpliendo el convenio, que recordemos que fue redactado por el Ministerio de Hacienda y nos dieron directamente para firmar, y que dice con toda precisión los tiempos en que cada parte debe cumplir sus obligaciones. ¿Por qué? Porque no les parece lo suficientemente importante", ha denunciado Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda de la Comunidad.

El retraso por el momento es de tan sólo dos días, ya que debían haber recibido esa información el lunes, pero el consejero señala que aunque sea poco tiempo, "para los autónomos y empresas es mucho".

Hacienda no le ha informado del motivo de retraso, sino que simplemente ha aludido a "problemas técnicos" y tampoco ha dado una fecha de cuándo podrán compartir esa información. "No sé si será por la Campaña de la Renta, pero eso se sabe que se hace en primavera, así que no me valdría como justificación", ha señalado.

26.000 solicitudes de ayudas por 608 millones

La Comunidad de Madrid recibió el dinero de Hacienda el día 7 de mayo pero lamenta que no puede canalizarlo al tejido productivo si no dispone de la información necesaria. "¿Para qué queremos el dinero si el Gobierno no nos dice qué empresas o autónomos cumplen los requisitos y cuáles no?", comentaba este miércoles.

Desde el día 1 de mayo, las empresas y autónomos de la Comunidad pueden pedir estas ayudas en la web www.comunidad.madrid. Hasta la fecha, se han recibido 26.000 solicitudes que han pedido, en total, una suma de 607,8 millones de euros. "Puede que la Agencia Tributaria luego compruebe que merecen menos de lo que han pedido", ha advertido el consejero, aunque prevé que la cuantía entregada sea muy alta.

Madrid ha recibido 679 millones de euros de la Administración Central, que ha complementado con 220 millones de recursos propios para poder canalizar en total 899 millones de euros en ayudas. "Creemos que será suficiente esa partida de 900 millones para atender a las solicitudes", confía Lasquetty.

La normativa estatal preveía dar respaldo económico a 95 sectores, pero la Comunidad los ha aumentado hasta un total de 120. Las ayudas oscilarán entre los 3.000 y los 200.000 euros por empresa o autónomo, y se irán adjudicando por orden de llegada, tal y como ha establecido el real decreto-ley.

Aunque el Ejecutivo aprobó esta norma en el mes de marzo, dos meses después el tejido productivo todavía no ha recibido un euro en ayudas.