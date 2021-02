"El 90% de los riders queremos ser autónomos", asegura Daniel Ventura, que trabaja como mensajero para distintas plataformas de envío de comida a domicilio. "Ahora mismo un 'rider' dedicado exclusivamente a esto, que curra a destajo, se está llevando hasta 3.000 euros al mes", afirma.

¿Imposible ganar 3.000 euros al mes como rider? Este diario ha contactado con un mensajero de una de estas plataformas que ha logrado alcanzar esa retribución en un solo mes.

El Gobierno y los agentes sociales llegaron el miércoles a un consenso para que los riders se consideren trabajadores por cuenta ajena. Aunque el acuerdo no es definitivo, se ha pactado que este colectivo deje de ser tratado como autónomo; durante las próximas semanas se detallarán los aspectos técnicos de la ley que regulará esta actividad.

Entre los 'riders', la noticia en general no fue bien recibida, aunque en algunos foros hubo durante el día posiciones para todos los gustos. En un foro en Facebook se encontraban mensajes de enhorabuena y muchos otros que advertían de que su situación empeoraría.

"Fantástico trabajo la de la ministra de trabajo ..Bravoooo!!", decía uno de esos foreros. "Gracias a un gobierno progresista, se terminan los falsos autónomos", escribía otro.

Otros de los mensajes escritos por riders en el mismo foro no compartían esas opiniones: "Para los que aplauden la noticia (que no entro a valorar si es buena O mala..) prepárense para ver como el servicio se va a encarecer, la demanda de dicho servicio va a bajar y muchos de esos 'nuevos empleados' van a ser despedidos, o directamente no contratados", advertía uno. "Todos los palmeros de Podemos aplaudiendo otros 23.000 trabajos Destruidos por el “gran” trabajo de esta Ministra comunista", indicaba otro.

Gano 1.200 euros a la quincena trabajando 8 horas entre lunes y jueves, y 10 horas de viernes a domingo

"En mayo, en un día, yo me saqué 92,34 euros", recuerda David Ventura, "me acuerdo perfectamente, lo tengo apuntado", dice. En plataformas como Glovo, explica este rider, se ofrecen más repartos a los que más y mejor trabajan. "Si trabajas bien durante dos años te llueven las llamadas, es verdad que te conviertes en un esclavo de la aplicación, pero es entonces cuando puedes ganar más de 3.000 euros al mes", subraya.

"Si ahora dejamos de ser autónomos y pasamos a ganar menos de 1.000 euros al mes... se condena a la gente a no progresar", lamenta Ventura. "A mi me viene muy bien como complemento, puedo trabajar tres horas viernes, sábado y domingo, y así me saco unos 400 euros al mes con los que me pago la cuota de autónomo, y puedo trabajar en otra cosa al mismo tiempo", comenta.

"En diciembre cobré 3.000 euros", cuenta Jero Rodríguez, rider venezolano. "Prefiero seguir como autónomo, claro. Antes trabajaba como mensajero con contrato indefinido, pero me cambié hace seis meses, cuando ví que podía ganar más en sitios como Glovo", señala.

Pero para alcanzar ese nivel de retribución hay que trabajar mucho todos los días. "Ahora gano entre 1.100 euros y 1.200 euros a la quincena", asegura Rodríguez. "Trabajo de lunes a jueves ocho horas, y de viernes a domingo 10 horas; es mucho trabajo sí, pero puedo mantener a mi familia", dice.