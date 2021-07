Los familiares de John McAfee, el millonario y creador de uno de los antivirus más célebres del orbe (McAfee), han enviado una declaración a las autoridades españolas en la que piden que la investigación sobre su suicidio en una cárcel de Barcelona el pasado 24 de junio se haga lo más rápidamente posible para que el cuerpo les sea entregado y poder "llorarle en paz", tal y como ha podido saber en exclusiva Vozpópuli, que ha tenido acceso a la declaración.

Un día antes de su suicidio Vozpópuli avanzó, también en exclusiva, que la justicia española había decidido finalmente extraditarlo a Estados Unidos, donde se enfrentaría a diez años de prisión por supuestos delitos de fraude y evasión de impuestos.

Los familiares de McAfee, de 75 años de edad, expresan en el comunicado a las autoridades españolas lo siguiente (íntegro):

"Estamos muy entristecidos por la repentina e inesperada noticia del fallecimiento de John David McAfee. Sin duda, fue un hombre brillante y talentoso, que llevó una vida notable pero profundamente turbulenta. Aunque ya no esté con nosotros, su legado seguirá vivo.

Entendemos que John obtuvo un divorcio definitivo de Janice Elizabeth Dyson en los Estados Unidos (Carolina del Norte) el 16 de enero de 2019. Entendemos que la Sra. Dyson también ha sufrido una pérdida y está en nuestros pensamientos durante este momento difícil.

Solicitamos respetuosamente a las autoridades españolas que incluyan a los familiares más cercanos y legales del Sr. McAfee en su toma de decisiones y se aseguren de que los miembros de su familia tengan voz para abordar los próximos pasos en esta complicada tragedia. Esperamos sinceramente que lo traten con dignidad y que concluyan rápidamente su investigación, y entregárnoslo para permitirnos llorarle en paz y privacidad".

La vida de John McAfee estuvo rodeada de polémica hasta su muerte. De hecho, antes de suicidarse, el millonario aseguró en un tuit que si aparecía ahorcado no sería un suicidio, información publicada por este medio. El tuit decía textualmente lo siguiente: "Estoy contento aquí. Tengo amigos. La comida es buena. Todo está bien. Sabed que si me cuelgo, como Epstein, no será culpa mía". Los funcionarios de prisiones que hallaron su cadáver lo encontraron ahorcado. En uno de sus bolsillos se habría encontrado una nota en la que se calificaba a sí mismo como un "parásito" cuyo futuro "no existe". Sin embargo su última esposa, hoy viuda, Janice McAfee, pone en duda que se haya suicidado tras desvelar parte de la última conversación que tuvo con el empresario. “Sus últimas palabras fueron ‘te quiero y te llamaré por la noche’". Esas palabras no son las de alguien que se suicida”, ha asegurado.

John McAfee abandonó sus cargos ejecutivos de McAfee en 1994. Luego vendió sus acciones, por las que recibió 100 millones de dólares, que se redujeron a 4 millones durante la crisis de 2007

El tuit de McAfee hacía referencia a su amigo Jeffrey Epstein, el también millonario que apareció ahorcado en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019. Había sido acusado de tráfico sexual.

McAfee escribió el tuit días después de ser detenido en el aeropuerto de El Prat (3 de octubre de 2020). Fue entonces puesto a disposición de la justicia por una orden internacional de detención emitida por la Corte Federal del Distrito de Tennesee (Estados Unidos). El juez José de la Mata decretó su prisión provisional.

La vida de John McAfee

John McAfee nació en Reino Unido pero poco después su familia se estableció en Virginia (Estados Unidos). Él era todavía un niño. El padre de John, veterano de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en adicto al alcohol al acabar el conflicto. Fueron años complicados para McAfee (hijo) y su madre. Ambos fueron maltratados hasta que el cabeza de familia acabó suicidándose con un tiro en la cabeza.

McAfee trabajó para la NASA en calidad de programador desde 1968 a 1970. Más tarde pasó a engrosar la plantilla de Xerox como arquitecto de su sistema operativo. Ocho años más tarde entró en la plantilla de Computer Science Corporation como consultor de software. Toda esa experiencia fue aprovechada en la década de los 80 para comenzar a desarrollar su propio antivirus, hoy en día uno de los más conocidos del orbe.

En 1994 renunció a sus cargos ejecutivos en McAfee, pero no a su participación, que tiempo después vendió por 100 millones de dólares. En 2007 la crisis económica redujo esta fortuna hasta los 4 millones de dólares. Comenzaban tiempos difíciles para el multimillonario. Se mudó al Caribe, concretamente a Belice, donde montó un hotel y una empresa ligada al sector farmacéutico y comenzó su espiral en el mundo de las drogas.

Sus negocios en Belice levantaron sospechas de ser una tapadera para traficar con drogas. Esto se supo poco después de que uno de sus vecinos y amigo apareciera muerto por disparos. John McAfee alegó entonces que el asesinato se debió a que no quiso realizar una donación a un político local y la pagaron con su amigo.

Después se marchó a Guatemala y, de ahí, a Estados Unidos, donde conoció a la que hoy es su viuda, Janice Dyson. Tenía 30 años menos que McAfee. En ese momento comenzó a invertir en criptomonedas. Poco más adelante, en 2016, anunciaba su intención de presentarse como candidato a las elecciones estadounidenses. Fue derrotado en las primarias.

En 2019 salió del país, y fue detenido en República Dominicana por introducir armas ilegalmente. Fue deportado a Inglaterra, donde fue puesto en libertad. Después llegó a España. Vivió un tiempo en la ciudad condal hasta que trató de viajar a Turquía. Fue detenido entonces por la orden internacional que existía contra él. El resto, ya lo saben.