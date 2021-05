El Gobierno ha culpado a los países de la Unión Europea de haber ejercido presión en España para que se suban los impuestos, de ahí que hayan justificado que el Plan de Recuperación enviado a Bruselas persiga conseguir un incremento de la recaudación fiscal.

"No podemos ir a Europa a exigir que pongan 140.000 millones de euros a disposición de nuestro país -con lo que implica- sin acometer las reformas que nos piden para ir aproximándonos a la UE en términos de presión fiscal y recaudación (...) Es lógico que cuando se solicita que el resto se endeude para que tengamos más capacidad económica, el resto de países de la UE miren a España y le pidan que su presión fiscal se asemeje a la del resto de países", ha admitido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al explicar las reformas contenidas en el Componente 28 para la Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI.

La ministra ha defendido que España "está muy por debajo de la media en la recaudación fiscal", concretamente la recaudación es 7,7 puntos de PIB menor que la media de la zona euro, ya que en España los ingresos fiscales suponen el 38,7% del PIB y en la UE es del 46,4%. De hecho, ha precisado que sólo algunos países como Malta, Letonia o Rumanía tienen menores ingresos fiscales sobre PIB que España.

Esta brecha de 7,7 puntos equivaldría a más de 72.000 millones de euros y la ministra tenía intención de cerrarla desde antes de la pandemia, tal y como contó Vozpópuli.

Los impuestos subirán a partir de 2023

Aunque existe esta brecha, la Unión Europea no ha pedido una cifra concreta de reducción para el año 2023. "No hay ninguna cifra que se haya comprometido con la UE al término de 2023, sí hay un compromiso de una reducción paulatina del gap con la media de presión fiscal con la zona euro", ha admito Montero. Esta reducción paulatina empezará en 2023 porque el Gobierno prevé que la recuperación económica se inicie a finales de 2022.

La menor recaudación, ha dicho, "limita la capacidad del Estado de Bienestar o la capacidad de reacción ante eventos como una crisis sanitaria", de ahí que haya una necesidad de incrementar los ingresos para poder mantener el Estado de Bienestar.

"Construimos con esta propuesta fiscal un Estado de Bienestar puntero, propio de un país moderno como España y con una recaudación suficiente. Le hemos planteado a Europa acercarnos de forma progresiva al estándar europeo", ha admitido.

Comparan el compromiso con la UE con el que deben tener las comunidades con el Gobierno

Montero ha aprovechado para arremeter contra los partidos políticos de derecha como el PP que abogan por las bajadas de impuestos, días después de que la candidata popular Isabel Díaz Ayuso haya ganado las elecciones autonómicas de Madrid con un discurso de bajada de impuestos.

De hecho, el Gobierno ha comparado el compromiso de España con subir los impuestos con el que tienen que tener las Comunidades Autónomas.

¿Cómo puede ser que una comunidad le pida más dinero al Gobierno de España y en el marco de sus competencias baje los impuestos? Esto es populista

"¿Cómo puede ser que alguna comunidad le pida más dinero al Gobierno de España y en el marco de sus competencias baje los impuestos? Esto es populista, no puede ser que argumentes que no tienes recursos para que te los dé otro y no hacer tú el mismo esfuerzo. No puede ser así ni por parte de las comunidades hacia el Gobierno central, ni tampoco entre España y los países de la UE".

"Los que buscan bajadas de impuestos son lo que creen en un modelo el que el Estado del bienestar es inexistente y no quieren combatir las desigualdades inherentes (...) No se puede pedir que se destine más recursos a combatir la pandemia o más dinero para comunidades y ayuntamientos, y a la vez reivindicar que la recaudación quede en mínimos. El modelo fiscal de este Gobierno es otro y esto es lo que hemos trasladado a la CE", ha subrayado.

En concreto, el Ejecutivo es partidario de aumentar la recaudación para poder financiar "políticas expansivas y estímulos fiscales", por ejemplo mediante el rediseño de los beneficios fiscales, el aumento de la tributación medioambiental, la creación de tributos que graven las actividades digitales (como la 'tasa Google') o el establecimiento de un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades.

Todas las reformas en este sentido serán estudiadas por el Comité de expertos que ha constituido el Ministerio, y que emitirá dictamen en febrero de 2022, a fin de que el Ejecutivo legisle y las normas entren en vigor a partir de 2023.

Montero, no obstante, ha advertido de que no necesariamente todas las normas recomendadas entrarán en vigor en 2023, ya que esto dependerá de la recuperación económica.