El eurodiputado de Ciudadanos (Cs), Luis Garicano, advirtió este jueves de que la Comisión Europea (CE) está bajo una "presión política muy fuerte" para aprobar los planes de recuperación de los países de la Unión Europea (UE), y le instó a conseguir que los Estados "hagan sus deberes".

"Mi opinión es que la presión política de todos los países a la vez puede ser suficiente para que haya un aprobado general", dijo en un encuentro telemático con la prensa, subrayando que la Comisión tiene que conjugar el objetivo de entregar rápido las ayudas en medio de una gran crisis con el de asegurar que se usan para transformar la economía.

Garicano pasó revista al contenido del plan de recuperación enviado por el Gobierno de España a Bruselas, en el que ve tres problemas principales: que no concreta las reformas clave, que las inversiones "no transformarán la economía ni la sociedad", y que falta consenso político sobre el mismo.

Aunque considera que no cumple los criterios del reglamento sobre el fondo europeo por falta de concreción de las reformas, el eurodiputado liberal no anticipó si el plan será rechazado por la Comisión Europea puesto que esta "tiene mucha presión para aprobar".

El Gobierno hace grandes anuncios para el año 2050 mientras presenta un plan de recuperación en 2021 sin ninguna reforma concreta. Basta ya de propaganda.



Hoy expliqué en rueda de prensa las carencias del plan español, os pongo aquí el vídeo 👇https://t.co/0S5EIHZkf2 — Luis Garicano (@lugaricano) May 20, 2021

El Ejecutivo comunitario, pronosticó, "va a luchar durante estas semanas" para "cambiar y mejorar cosas" del plan. En este sentido, señaló que la carta enviada por la Comisión a España para pedir aclaraciones sobre el plan es "crítica", si bien no precisó su contenido.

Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que la Comisión ha remitido una misiva en la que pide algunas aclaraciones sobre "temas técnicos", pero no sobre cuestiones de "fondo" o "sustancia"; y subrayaron que ha enviado estas cartas a todos los Estados miembros que le han entregado oficialmente sus planes.

Por su parte, un portavoz de la Comisión Europea indicó a Efe que durante la evaluación de los planes están en "contacto constante con todos los Estados miembros, incluida España, sobre el contenido" de los mismos y que estos intercambios, cuyo objetivo es "clarificar cualquier posible cuestión abierta", son "totalmente normales".

Carta de Garicano sobre Plus Ultra

En otro orden de cosas, el eurodiputado de Ciudadanos indicó que mañana presentará un escrito de alegaciones a la Comisión en el marco de la queja que presentó al departamento de Competencia de la institución sobre la ayuda de 53 millones de euros concedida a la aerolínea Plus Ultra por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

La Comisión entregó el 5 de mayo la respuesta aportada por el Gobierno español a la denuncia a Garicano, quien considera que la ayuda no debería haberse autorizado.

En sus alegaciones, el eurodiputado defenderá en particular que Plus Ultra estaba en crisis, que no podía considerarse que tuviera importancia sistémica o estratégica para la economía española y que la ayuda es desproporcionada. Tras recibirlas, el Ejecutivo comunitario deberá decidir cómo procede, según explicó.