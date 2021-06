El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, no ha podido evitar el llanto en la inauguración de la Asamblea General de 2021 que ha celebrado este miércoles la organización, en la que ha asegurado estar viviendo días muy difíciles tras sus polémicas declaraciones presuntamente a favor de los indultos a los condenados del procés.

"Me parece una injusticia. Todos los que me conocéis sabéis que siempre he hablado del Estado de Derecho, del Imperio de la Ley, la Unidad de España, la Monarquía Parlamentaria... se está utilizando lo que he dicho en una entrevista, se ha cogido el rábano por las hojas, se ha cogido una parte de la entrevista que además no es literal. Da igual lo que haya dicho durante días y no vale para nada toda una vida", ha dicho el presidente de la patronal, visiblemente emocionado, después de romper a llorar al ser recibido con aplausos por los miembros de la CEOE.

El presidente ha sido objeto de duras críticas -de la sociedad y de otros partidos políticos como el PP- después de que en una entrevista el pasado jueves en RTVE dijera que si con los indultos "las cosas se normalizan, bienvenidos sean", en lo que pareció un apoyo explícito de esta organización a la decisión del Gobierno de indultar a los políticos catalanes.

Garamendi señaló que "dentro de 'su casa'", en relación a todas las empresas, "hay muchas opiniones al respecto". Pero que, desde su punto de vista, si está "dentro del Estado de Derecho" es una facultad y no van a entrar en ese punto.

Después de esas polémicas declaraciones, se conoció que el Gobierno había concedido al presidente de la CEOE la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. Esta condecoración se publicaba en el BOE 24 horas antes de que este diera apoyo público a los indultos que Sánchez ha concedido a los presos del procés.

"Nadie nos ha comprado", se defendía días después en las jornadas financieras organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en colaboración BBVA, que han tenido lugar en Santander.

En la Asamblea General de este miércoles, la CEOE ha aprobado el acta de la asamblea del año anterior y ha repasado todas las labores que ha llevado a cabo en este año, destacando los actos de representación y su participación en los cinco acuerdos logrados en el diálogo social a lo largo del año 2020.