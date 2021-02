El Banco de España ha advertido este jueves del fraude en las plataformas de artículos de segunda mano también pueden ser utilizadas por los estafadores, por lo que se pueden dar distintos fraude tanto si se compra como si se vende a través de ellas.

Con el objetivo de detectar los intentos de fraude a tiempo y evitar engaños, el supervisor traslada a través del Portal del Cliente Bancario una serie de consejos basándose en la experiencia real de varios usuarios.

En un caso, un vendedor ofrecía un producto más barato que otros usuarios, pero sólo aceptaba envíos, no quería entrega y pago en mano, y apenas tenía valoraciones de otros clientes de la plataforma de segunda mano, que disponía de un servicio de envíos seguros que no aceptaba usarla.

Además, solicitaba al comprador datos personales no necesarios, como el DNI, y ofrecía un correo electrónico que no guardaba relación alguna con el nombre indicado en el perfil.

En otra ocasión, un usuario tenía un anuncio para vender un artículo y un interesado le contactó pidiéndole los datos de su tarjeta para pagarle; lo que no sabía el vendedor es que, en vez de cobrar, el estafador le iba a realizar un cargo desde otra web.

Entrega en mano

Por motivos como estos el Banco de España recomienda que la entrega y el pago del producto de segunda mano se hagan en mano, lo que además permite comprobar por uno mismo el estado del producto, y recomienda quedar en un lugar público concurrido y a plena luz.

Si no es posible, propone comprar solo a vendedores con un buen historial y valoraciones, al tiempo que recuerda que algunas plataformas disponen de métodos seguros de envío, que hacen que el vendedor no recibe el dinero en su cuenta hasta que el comprador no ha recibido y dado su visto bueno al producto.

Por lo general, el Banco de España desaconseja enviar dinero a desconocidos y esperar un producto que puede que nunca llegue y desaconseja el pago por transferencia bancaria porque no ofrece ninguna garantía entre particulares de recepción de la mercancía.

Es muy popular el uso del servicio de pago Paypal, pero el supervisor anima a desconfiar si el vendedor pide que se le pague con la opción "Enviar dinero a amigos o familiares" con la excusa de ahorrarse la comisión; insiste además en no enviar jamás efectivo en un sobre.

Otros consejos pasan por no facilitar datos personales como la dirección, el DNI o datos bancarios como los dígitos de la tarjeta, pero ni siquiera el teléfono para seguir hablando por mensajería instantánea, pues el Banco de España recomienda usar el chat interno de la propia aplicación de compras.

El supervisor también pide desconfiar si el vendedor o el comprador escriben con "demasiadas faltas de ortografía" o meten prisa para finalizar la transacción, así como si ofrecen más dinero por el producto a la venta.

Generalmente la excusa es que la persona vive en el extranjero y quiere asumir los elevados costes de envío, destaca el Banco de España, que aconseja llevar a cabo un borrado seguro de toda la información personal de un dispositivo tecnológico cuando se ponga a la venta.