Más de la mitad de las empresas que han salido de Cataluña desde el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 se han ido a la Comunidad de Madrid. Así lo reflejan los datos del Registro Mercantil consultados por Vozpópuli a través del Colegio de Registradores de España, de los que se puede deducir que 3.545 de las 6.763 compañías que han abandonado la comunidad catalana desde el 1-O han puesto rumbo a la comunidad madrileña.

De hecho, la proporción de empresas que cada trimestre se han ido a Madrid desde Cataluña se repite casi de forma similar desde 2017, siendo la mitad de ellas las que en esos periodos se han dirigido al territorio que gobierna Isabel Díaz Ayuso.

Como ejemplo, de las 2.536 compañías que salieron de Cataluña en 2017, 1.457 fueron a Madrid; en 2018, lo hicieron 1.288 de 2.359; en 2019, 349 de 948; y en 2020, 309 de 666. Hasta marzo de 2021, últimos datos disponibles, la tendencia se mantiene: de las 251 empresas que salieron hasta entonces de Cataluña, 124 se han trasladado a la capital.

La salida de empresas del territorio catalán ha vuelto estos días a la palestra, a raíz de los indultos del Gobierno a los líderes del procés. En este sentido, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha tenido que salir al paso de sus propias declaraciones, en las que apuntó que los indultos a los condenados por el 1-O serían bienvenidos si llevan a "que las cosas se normalicen".

Matizando sus palabras, Garamendi volvió a recalcar este lunes que el objetivo de la patronal de los empresarios es que "vuelvan" las empresas catalanas que cambiaron de sede con el procés "como síntoma de normalidad". "Me gustaría que las empresas catalanas vuelvan a Cataluña, y para eso se necesita normalidad", insistía el presidente de la CEOE, que reseñaba: "Pero no hemos hablado sobre una postura en torno a los indultos, y no vamos a entrar".

No en vano, el saldo resultante del movimiento de empresas en Cataluña sigue siendo negativo. Comparando el total de compañías que han salido de la comunidad desde entonces (6.763) con el de las empresas que han entrado (1.781), el balance arroja un saldo negativo 4.982 empresas. Son esas las que, a ojos de la CEOE, habría que recuperar para que la "normalidad" volviera a la comunidad tras la puesta en marcha de los indultos.

Las cifras catalanas contrastan con las registradas por la Comunidad de Madrid, que desde 2017 se ha beneficiado de la entrada de empresas desde la comunidad catalana. Así, mientras ha perdido 5.839 compañías desde 2017, han entrado otras 8.678, por lo que arroja un saldo positivo de 2.839 compañías.

Cataluña sigue perdiendo empresas

Con todo, la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 dio paso a un periodo de fuerte inestabilidad empresarial, que a vista de los datos se mantiene hasta hoy, en el que las empresas catalanas han optado por cambiar sus sede a otros lugares movidos por la "seguridad jurídica" y la "estabilidad".

Entre otras, destacan los casos de grandes compañías como Naturgy o Caixabank, que tomaron la decisión de su traslado al comienzo del periodo señalado. No obstante, la defensa de los indultos por parte del empresariado catalán ha sido notoria.

El vicepresidente del Cercle d'Economia y también expresidente de Caixabank, Jordi Gual, insistió el pasado jueves ante el líder del PP, Pablo Casado, que los posibles indultos a los dirigentes independentistas condenados por el procés no deben ser vistos como "concesiones inaceptables ni vergonzosas", sino como "el inicio del diálogo".