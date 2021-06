El número 3 del PSC, Alejandro Colldefors, se convierte en el presidente del Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina (CEAVMM) y sustituye en el cargo a Jorge Segrelles, cuya candidatura fue presentada por Adif, según recoge la agencia EFE. Este relevo ha sido impulsado por Renfe, que tiene una posición de dominio en el consejo al contar con el 26,9% del capital del consorcio y que a partir de ahora contará con mayor protagonismo.

El nuevo directivo tiene un marcado perfil político ya que ha estado en varias listas del partido e incluso fue número tres de la formación para las elecciones europeas de 2014. También fue parte de las listas en los comicios de 2019 y ha ocupado el cargo de comisionado de Asuntos Internacionales del primer secretario del PSC.

Colldefors, cuyo nombramiento ha sido acordado por el consejo de administración del consorcio, ha sido desde 2007 director de relaciones internacionales de Abertis, compañía en la que fue responsable de la coordinación, el seguimiento y el control de los proyectos internacionales y de la representación en patronatos y foros de ámbito internacional.

El nuevo presidente del consorcio es licenciado en derecho por la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) y tiene el máster en ciencias sociales, política y economía europeas de The London School of Economics and Political Science (LSE) y el programa de desarrollo directivo de IESE Business School.

El relevo en el puesto de presidente de CEAVMM, al que Segrelles fue nombrado en diciembre de 2016, coincide con el comienzo del periodo contractual de 12 años de operación comercial y mantenimiento, que empezó el 31 de marzo de 2021, ha informado el consorcio en un comunicado.

Concluidos los trabajos de construcción e instalación de sistemas en la vía y una vez reiniciada la operación, tras la suspensión temporal del servicio debido a la pandemia por covid-19, la nueva presidencia tendrá como principal objetivo la adaptación de CEAVMM a esta nueva etapa, "que requerirá un mayor protagonismo de las empresas operadoras del consorcio y, en particular, de Renfe y Adif".

Desde el pasado 31 de marzo, después de encontrarse el servicio más de un año paralizado por indicación de las autoridades saudíes como consecuencia de la situación sanitaria, la finalización de los trabajos de instalación del sistema de gestión de tráfico ERTMS Nivel 2 permite a "Haramain High Speed Railway" ofrecer servicios comerciales con todas las prestaciones tanto en velocidad (300 kilómetros hora de velocidad comercial máxima) como en número de frecuencias.

Refuerzo de las relaciones

El consorcio ha indicado que durante la presidencia de Segrelles se han reforzado las relaciones con el cliente saudí (Saudi Railways Organization y Saudi Railway Company), lo que se ha concretado en la firma, en 2017, 2018 y 2021 de tres acuerdos principales (settlement agreement 1, 2 y 3), el primero de ellos "gestado también en gran medida durante la etapa de su predecesor, Pablo Vázquez".

En paralelo con la negociación contractual y la firma de los tres acuerdos globales, se materializó la inauguración de la línea en septiembre de 2018 por parte del rey Salman Bin Abdulaziz al Saud, el comienzo de la actividad comercial en octubre de 2018 y, finalmente, el reinicio de la operación comercial con todas sus prestaciones el pasado 31 de marzo.

Colldefors ha destacado que esta nueva fase del proyecto saudí se encuentra a la vanguardia tecnológica del sector ferroviario y, al mismo tiempo, "supone un escaparate y una pieza fundamental para el desarrollo del negocio internacional de las empresas que conforman el consorcio".

El proyecto Haramain High Speed Railway se ha llevado a cabo con tecnología española, incluye el diseño e implantación de la vía y sistemas en los 450 kilómetros de plataforma, el suministro de 35 trenes y la gestión, explotación y mantenimiento de la línea y estaciones durante 12 años.

El consorcio está formado por 12 empresas españolas (Abengoa Inabensa, Adif, Cobra, Consultrans, Copasa, Imathia, Indra, Ineco, OHL, Renfe, Siemens Rail Automation y Talgo) y dos saudíes (Al Rosan y Al Shoula).