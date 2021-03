El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en España se desplomó un 45,6 % en 2020, hasta los 29.406, coincidiendo con la suspensión de los plazos procesales por la pandemia y la decisión del Gobierno de no ejecutar estos procedimientos durante el estado de alarma.

Según las series publicadas este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la mayoría (21.145) fueron lanzamientos vinculados al alquiler, lo que supone un 42% menos que el año anterior, mientras que 6.915 proceden de ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito (un 51,3 % menos).

El último "Informe sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales" revela, en cambio, el repunte de las ejecuciones o embargos presentados en este mismo periodo, que aumentaron un 17,5 % hasta los 20.460 procedimientos. Se trata de la primera subida desde 2012, aunque los registros se encuentran aún muy lejos de los 91.622 de aquel año.

Desahucios

En materia de desahucios, el número de lanzamientos solicitados entre enero y diciembre fue de 53.911, un 21 % menos; de ellos, 25.290 terminaron con cumplimiento positivo (un 36 % menos).

No obstante, el hecho de que sea solicitado a los servicios comunes de notificaciones y embargos no supone que éste haya sido ya ejecutado. Los lanzamientos, que confirman la tendencia a la baja que comenzó en 2015, afectan a distintos tipos de inmuebles, no sólo a viviendas o, dentro de estas, a viviendas habituales.

Por comunidades autónomas, Cataluña, con 5.737 (el 19,5 % del total nacional), destacó por número de desahucios en este trimestre, seguida de Andalucía, con 4.517; Comunidad Valenciana, con 4.501; y Madrid, con 2.872.

Estos cuatro territorios acumularon cerca del 60 % del total de lanzamientos practicados en España en 2020. Atendiendo únicamente a aquellos vinculados al impago del alquiler, Cataluña, con 4.211 (el 20 % del total), aparece en cabeza, seguida de Andalucía, con 2.942; Comunidad Valenciana, con 2.765; y Madrid, con 2.398.

Los primeros puestos en cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias los ocupan la Comunidad Valenciana, con 1.640; Andalucía, con 1.349; Cataluña, con 1.069; y Murcia, con 692.

Suben los embargos

Con todo, el informe advierte del aumento en el número de ejecuciones o embargos, que en 2020 sumaron un 17,5% respecto al ejercicio anterior, y que supone la primera subida desde 2012.

Estos procedimientos mostraron un significativo incremento interanual durante toda la segunda mitad del año, siendo del 52,7 % en el tercer trimestre y del 42,5 por ciento en el cuarto. En términos absolutos, Cataluña fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias en 2020, con un total de 4.643.

Le siguieron Andalucía, con 3.729; la Comunidad Valenciana, con 3.636; Madrid, con 1.771; y Murcia, con 1.293. El CGPJ añade a su estadística los litigios presentados por los consumidores ante los juzgados especializados en materia hipotecaria.

En 2020 ingresaron 110.426 asuntos; se resolvieron 114.962 asuntos y quedaron en tramitación 239.445.

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 97.450 sentencias, de las cuales el 97,9 % fueron a favor del demandante.