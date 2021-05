David Cierco Jiménez de Parga ha decidido abandonar Red.es, organismo del cual es director general desde 2018. Cierco ha tomado esta decisión de motu proprio para emprender nuevos caminos, tal y como ha podido confirmar Vozpópuli a través de fuentes cercanas al organismo público.

La salida de Cierco se une, tal y como explica este medio, a la reciente dimisión de Ana de la Cueva, Secretaria de Estado de Economía; al abandono de Maite Arcos, directora general de Telecomunicaciones, que dejó el Gobierno en abril, y a la salida de Lucía Velasco, que dejó la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial hace unas semanas.

Red.es es una entidad pública dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a cuya dirección se encuentra Carme Artigas. Su objetivo es el "desarrollo de programas de impulso de la economía digital, la innovación, el emprendimiento, la formación para jóvenes y profesionales y el apoyo a pymes mediante el fomento de un uso eficiente e intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)", explica Red.es en su página web.

En resumen, Red.es es el "brazo ejecutor" que desarrolla los planes de digitalización e implementaciones tecnológicas con capital estatal tanto en entidades públicas como privadas".

La relación entre Carme Artigas y David Cierco "no ha sido demasiado fluida", explican las mismas fuentes a este diario, quienes, no obstante, aseguran que "se trata de algo que no ha influido en la decisión tomada por David Cierco".

Red.es tiene el papel de ejecutar parte de las iniciativas gubernamentales que tienen que ver con la recuperación económica mediante proyectos de transformación digital

El vínculo entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y Red.es es sumamente estrecho, en tanto en cuanto la mayoría de los planes para digitalizar sectores, compañías y organismos públicos se desarrollan desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y son articulados por Red.es.

Cierco posee una trayectoria profesional de 20 años tanto en empresas públicas como en el sector privado. Generalmente ha estado ligado a las nuevas tecnologías y el desarrollo de la sociedad de la información. Antes de convertirse en director general de Red.es, fue asesor del Ministro de Industria desde 2004 a 2006 y director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información de 2006 a 2010.

De momento, no hay un candidato claro para sustituir a Cierco en el cargo. Su salida se produce en un momento en el que la digitalización ha cobrado otra dimensión tras la crisis causada por la pandemia del coronavirus. El 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía' publicado por el Ejecutivo marca el camino para restañar el agujero económico que ha dejado la crisis sanitaria.

El papel de Red.es

Un plan en el que Red.es posee un papel prioritario, dado que está en su mano ejecutar parte de las iniciativas gubernamentales que tienen que ver con la recuperación económica mediante proyectos de transformación digital.

Además, la industria de las telecomunicaciones se encuentra inmersa en la realización de diferentes proyectos pilotos en torno a la tecnología 5G. No son pruebas que evalúen la solidez y estabilidad de la tecnología, que también, sino de casos prácticos en los que se pueda ver el potencial y la aplicación real de este nuevo estándar de telecomunicaciones, iniciativas en las que participa Red.es.

El desarrollo de 'killer aps' que propulsen la expansión del 5G es de suma importancia para el desarrollo de esta tecnología. Esta tecnología no supone ningún cambio diferencial en la actualidad para el usuario final. Quienes han pasado de tener un teléfono 4G a uno 5G pueden hacer exactamente las mismas tareas sobre ambos protocolos. Las dos aplicaciones más claras de la tecnología 5G se encuentran en el coche autónomo -sin conductor- y en el ámbito de la telemedicina -operaciones a distancia-.