El periodo estival, el buen tiempo, la vacunación contra la covid-19 y una mejoría en la situación epidemiológica invitan a que, a medida que se va recuperando poco a poco la 'normalidad', la población esté desenado salir de viaje y hacer turismo.

Sin embargo, hay que ser precavido y vigilar con atención la ingente cantidad de ofertas que llegan, las condiciones de reserva de vuelos y hoteles, las medidas restrictivas -más aún con la pandemia aún presente- o si es necesario o no un seguro de viajes.

En 'Vozpópuli' se ha hecho una selección con las claves para evitar que, después de que uno se haya decidido por unas vacaciones, se lleve disgustos y se le amargue el tiempo de desconexión vacacional.

¿Hay que ir a por las ofertas? ¿Se pueden anular las reservas? ¿Con cuánto tiempo? ¿Se puede recuperar todo el dinero de un vuelo o estancia? Estas son las claves:

Comparar siempre

Es imprescindible que, pese a que llegue una oferta que parezca increíble y que uno crea que no puede dejar escapar, compare más allá. No hay que conformarse con la primera ganga que uno vea, aunque el precio sea bajo. Así, al comparar con otros, uno puede encontrar algo mejor de lo que había visto en un principio.

Una usuaria con su teléfono móvil. Pexels

Leer las condiciones

En esta línea, es esencial que el viajero lea bien y detenidamente las condiciones y recomendaciones de las plataformas donde se adquieren vuelos, excursiones o alojamientos.

Hay que revisar, exhaustivamente, las condiciones de las diferentes plataformas. Muchas de ellas, por ejemplo, especifican que no pueden utilizarse en ciertas fechas aunque ya lo hayas reservado. De hecho, suele ocurrir que las que muestra precios más económicos, tienen menor flexibilidad o condiciones más reducidas.

También las recomendaciones de usuarios

El usuario también debe mirar las recomendaciones que recogen las páginas. Además de las estrellas con las que cuentan los alojamientos o excursiones, también conviene revisar qué dicen los usuarios. Aunque a veces se puedan incluir comentarios para favorecer al establecimiento, si cuenta con multitud de ellos, la valoración final suele ser acertada.

Ejemplo de opiniones de usuarios en Tripadvisor.

Trasferencias a lugares no oficiales

También es importante que, en caso de reservar algún servicio en alguna plataforma, el usuario se comunique o trasfiera las cantidades requeridas únicamente en dichas plataformas. Así, se recomienda evitar enviar cantidades de dinero fuera de la app o web empleadas. Este punto es muy importante a la hora de querer hacer alguna reclamación.

Mejor con tarjeta o paypal

De hecho, en este punto, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomiendan, en medida de lo posible, pagar mejor con tarjeta de crédito y paypal y evitar siempre que se pueda la transferencia. ¿Por qué motivo? Estos medios permiten el reintegro íntegro de las cantidades si hay problemas o fraude. Si el pago se ha realizado por transferencia, es muy difícil recuperar lo desembolsado. Por ello, siempre es mejor dejar rastro de las operaciones.

Cuidado con las opciones

A la hora de coger un vuelo o una estancia, se debe comprobar siempre qué cosas se han marcado a la hora de rellenar los formularios. Más aún si las reservas se hacen con el móvil, ya que la plataforma es más pequeña y es más fácil seleccionar algo sin quererlo.

Varios billetes de avión. Unsplash.

Las tasas extra

En este sentido, hay que tener precaución con las tasas extras. Es necesario consultar la página web del hotel o donde se adquiera el vuelo para conocer las condiciones. También hay que tener en cuenta, para no llevarse sorpresas, que en algunos destinos existen tasas municipales o turísticas, algo que piden en los hoteles -es algo obligatorio y establecido en la ley, no se puede negociar-.

Las políticas de equipaje

Otro punto a tener en cuenta son cuáles son las políticas de equipaje de las distintas aerolíneas para no llevarse sustos de última hora y con pocas alternativas. Pueden exigir pagar un extra por exceder el peso o medidas permitidos, por lo que es mejor tenerlo claro desde el primer momento.

Cuidado con las restricciones

Aunque ya parece que hay luz al final del túnel y que la 'normalidad' está más cerca gracias a la vacunación, siempre hay que estar al tanto de las restricciones de los países, así como cuáles tienen sus fronteras abiertas a viajeros internacionales. También las medidas establecidas en los destinos. Para ello, lo mejor es consultar fuentes oficiales.

¿Pago por adelantado?

También desde la OCU señalan que lo recomendable es no pagar todo el viaje o estancia por adelantado. La mejor opción es que ofrezcan la posibilidad de pagar todo en el establecimiento o que tengan cancelación gratuita, sin embargo, siempre pueden pedir una pequeña señal. Cuando menor sea esta, mejor, y aún más teniendo en cuenta la situación actual en la que la pandemia aún está presente.

Un usuario con su tarjeta de crédito y el móvil. Pexels.

Los seguros de cancelación de viaje

Desde la organización del consumidor no se recomienda, tampoco, adquirir los seguros de cancelación que ofrecen vuelos o establecimiento. Lo desaconsejan porque, aunque suelen llevar el nombre de seguros de cancelación o viaje, nunca suelen cumplir con esa promesa. Aunque conviene revisarlos por si hay algún perfil interesante, en la mayoría de los casos, las condiciones de los seguros no incluyen la devolución de lo desembolsado, salvo algunas excepciones límites como que, por enfermedad, el usuario no pueda viajar.

¿Y los seguros de asistencia?

Otra cosa es, según la OCU, los seguros de asistencia en viaje. En este caso, sí que recomiendan revisarlos y consultaros, sobre todo los relacionados con la asistencia sanitaria, que son recomendables fuera del ámbito de la Unión Europea. Hay que consultar si existen seguros vinculados al viaje, como de hogar, vinculados a tarjetas de crédito…