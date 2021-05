El poder que tenía el FROB en Bankia se ha diluido tras la fusión con Caixabank. Prueba de ello es la brecha que se ha abierto entre el Estado y la entidad bancaria por el salario de los altos directivos, y más concretamente por la remuneración del presidente, José Ignacio Goirigolzarri, que se ha saldado con una victoria para la banca.

El organismo que preside Paula Conthe ha votado en contra de la subida de sueldo del exBankia -tal y como adelantó Vozpópuli- y no ha pasado absolutamente nada. La medida se ha aprobado por mayoría y desde este momento Goirigolzarri pasa a cobrar una remuneración fija de 1,65 millones de euros, tres veces más que en su anterior puesto.

Es justo decir que se eleva su sueldo pero sigue muy por debajo de sus comparables como son el presidente de BBVA, Carlos Torres, (cuatro millones) y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, (6,8 millones). Dicho esto, no es menos cierto que la subida de sueldo llega en un momento en el que Caixabank ha abierto un expediente de regulación de empleo (ERE) para unos 7.800 trabajadores. El timing no ayuda.

Por este motivo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, comenzó su particular 'guerrilla' para intentar acotar los sueldos o rebajar el número de despidos. Pero por el momento no ha conseguido ni una cosa ni la otra. Y es que por mucho que quiera la vicepresidenta segunda, el Estado no tiene el mismo poder en Caixabank que el que tenía en Bankia.

Y es por una cuestión de matemáticas pura. En la primera era el primer accionista, con un 60% de la entidad, y en el nuevo banco cuenta con sólo un 16% y con Isidro Fainé (Criteria) por delante.

Calviño tiene más voz que voto

El Gobierno sabe que ahora mismo no tiene poder para tumbar ninguna medida pero si tiene un altavoz lo suficientemente alto como para hacer política con cuestiones bancarias. Ahora sale barato 'meterse' con Caixabank porque pase lo que pase el voto, en solitario, no tendrá valor suficiente. Pero en cambio, si servirá para reafirmar el discurso político.

No es casualidad que la campaña contra la banca empezara en plena lucha por la Comunidad de Madrid. Y también es difícil de creer que el Gobierno, que propició la fusión de ambas entidades, no fuera consciente desde el primer momento que esta integración se realizaba por cuestiones puramente productivas y para eliminar duplicidades. Se traduce en muchos despidos.

Era de esperar que la fusión de la tercera y quinta entidad por activos de España se saldara con un ERE de este calibre. Es raro que pillara por sorpresa.

No obstante, la jugada le ha salido bien a Calviño y también a Goirigolzarri. El Gobierno sale reforzado de este encontronazo y el banquero consigue una remuneración ajustada a sus capacidades. Un clásico 'win-win'.