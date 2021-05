El grupo Osborne echa el cierre a la planta de embotellado de Anís del Mono fuera de Badalona, aunque mantendrá la destilería en el municipio, según informa este lunes El Periódico de Cataluña. La zona en la que se ubica la planta embotelladora está en pleno proceso de renovación urbanística residencial, aunque la compañía asegura que sigue apostando por Badalona.

"Ante la imposibilidad de actualizar la línea de embotellado con la que cuenta hoy en día la fábrica, por las limitaciones del propio edificio y por la normativa actual vigente en el casco urbano de la ciudad, el proceso de elaboración se completará en otra planta de Osborne", ha asegurado la compañía en un comunicado.

La empresa afirma que mantendrá "la parte más importante de la fabricación de Anís el Mono en la joya modernista que es su fábrica de Badalona", lo que debe asegurar "la relevancia de la destilería de Anís del Mono como referente en la ciudad de Badalona".

Empleos en el aire

La esencia con la que la bebida se elabora se seguirá produciendo en ocho alambiques de cobre de Anís del Mono en Badalona. La empresa ha informado al Ayuntamiento de este movimiento y ha garantizado que la destilería seguirá en la ciudad de Badalona.

El grupo Osborne aún no ha detallado a dónde se trasladará la línea de embotellado de Anís del Mono, aunque no de los destinos que se barajan es el Puerto de Santa María (Cádiz), sede del grupo empresarial. Fuentes de la empresa consultadas por El Periódico de Cataluña han reconocido que la plantilla de Badalona se verá afectada a causa de este traslado, aunque todavía no han concretados los puestos de trabajo afectados.

El inmueble en el que se sitúa la planta embotelladora podría transformarse en un museo o incluso en alguna instalación para restauración o actividades formativas.

El alcalde de la localidad, Xavier García Albiol, ha señalado en su perfil de Twitter que ha hablado con los propietarios de Osborne. "Me han garantizado una apuesta por el proyecto y la ciudad, así como seguir acercando la marca a todos los vecinos de Badalona", ha señalado el regidor.

He mantenido una conversación con los propietarios de @Osborne_es en relación al presente y futuro de Anis del Mono en #Badalona y me han garantizado la apuesta de la compañía por el proyecto y la ciudad, así como seguir acercando la marca a todos los vecinos de Badalona. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) May 21, 2021

Joya modernista

La embotelladora de Anís del Mono de Badalona está considerada una joya modernista y es conocida por su alto valor artístico y patrimonial, por lo que hay numerosas restricciones para su demolición o nuevos usos. La bebida alcohólica es la más vendida de su tipo en España. Las ventas aumentaron en torno al 18% el año pasado, gracias a su incremento en repostería.

El licor se elabora con agua desmineralizada, alcohol de origen agrícola, azúcar de remolacha y aceite esencial, compuesto de matalahúva y otras plantas aromáticas y digestivas, como el anís estrellado o el regaliz.