Vocento entierra su proyecto deportivo y ordena el cierre de 'Relevo' ante su crisis financiera

Vocento, grupo editor de Abc, ha ordenado el cierre de su diario deportivo, Relevo. Así lo confirman fuentes cercanas a la situación. En el consejo de administracióin que se ha celebrado este miércoles, la alta dirección de la compañía ha tomado la decisión irrevocable, una vez que se apuntan unas pérdidas contables de casi 100 millones de euros durante el ejercicio 2024.

El proyecto, ideado por su antiguo consejero delegado Luis Enriquez, ha sido el gran damnificado de la delicada situación financiera en la que se encuentra el grupo.

La decisión ya ha sido comunicada a los empleados del medio digital. En una reunión mantenida durante este miércoles, la dirección de Recursos Humanos ha transmitido el mensaje. Vocento ha achacado el cierre del medio por las notables pérdidas que arrastra el grupo, que serán de unos 90 millones de euros, según ha conocido este periódico.

Manuel Mirat, consejero delegado que asumió el cargo recientemente, ha llegado con la firme idea de acometer una gran reestructuración dentro de Vocento y desde el primer momento, tenía entre ceja y ceja la clausura de la página web deportiva.

Según transladan fuentes conocedoras de la situación, Relevo seguirá funcionando durante las próximas semanas hasta que se acometa el cierre total del proyecto. Durante ese período de tiempo se negociarán los términos de las salidas de los más de 70 empleados con los que cuenta el medio.

Vocento llegó a negociar con Mediaset la venta de Relevo. No obstante, las conversaciones no llegaron a buen puerto y se tomó la decisión de alargar la vida de la página web, buscando una alternativa que no fuera el cierre.

Noticia en ampliación