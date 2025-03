¿Un millón de euros ahorrados con 65 años? Se puede llegar, pero cuanto antes ahorres, mejor

¿Qué impacto (en cifras) tiene empezar a invertir temprano frente a hacerlo más tarde?



El impacto en cifras cuando un inversor se empieza a iniciar en el mundo de la inversión, y en el ahorro, es muy importante. En Cobas hemos realizado un estudio que es cómo conseguir un millón de euros a los 65 años y, las conclusiones son asombrosas.

Y es que un inversor que empieza a los 25 años tendrá que ahorrar al mes la cifra de 172 euros para conseguir ese millón de euros. Si te inicias a los 35 años, la cifra de 100 a 470, si te inicias a los 45 años ascenderá a 1.330 euros al mes para conseguir ese millón de euros, y si te inicias más tarde a los 55 años, la cifra a invertir al mes es de 4730 euros.



Claramente, las conclusiones de este estudio es que cuanto antes empieces a invertir, mucho mejor.



El objeto de vuestro estudio es más que llamativo: Tener 1 millón de euros con 65 años. Pero, para ello, si se empieza con 55 años, se necesitará invertir 4.760€ al mes. Es una cantidad al alcance de muy pocos...



Es verdad que el inversor que se inicia a invertir, a ahorrar a los 55 años, el monto que tiene que poner mensualmente es muchísimo mayor, por eso nosotros desde Cobas inculcamos la necesidad de empezar a ahorrar cuanto antes, cuanto antes se empiece a invertir, mejor. Es verdad que nunca es tarde si la dicha es buena, aunque sean 55 años, nunca es tarde si empiezas a ahorrar, pero cuanto antes lo hagas mejor.



Y dos de las conclusiones de este estudio, la primera de ellas es que cuanto antes lo hagas mejor, pero la segunda y también muy importante es que no se necesitan cantidades muy elevadas para poder conseguir ese millón de euros, o empezar a invertir, y empezar a ahorrar, y hacerlo de una manera considerable con pequeña cantidad que uno empiece a ahorrar, es más que suficiente.



Es necesario un inversor sobre todo disciplinado y que funcione como hormiguitas. Que poco a poco vayamos consiguiendo nuestro objetivo y ahorrando de manera mensual todos los años de nuestra vida.



¿Cuáles son los principales riesgos que podrían afectar a este plan de inversión?



Los principales riesgos que pueden venir asociados a este plan, yo creo que en primer lugar podría ser el riesgo personal de no poder, de no tener, esa capacidad de ahorro. Pero, como bien he dicho antes, aunque sean cantidades muy pequeñas, insignificativas, es importante tener esa conciencia de ahorros. Con 10 euros, 20 euros, 30 euros, no son cantidades muy elevadas para que un inversor se inicie en el mundo del ahorro y de la inversión.



Y otro de los riesgos que puede venir asociado es no conseguir esa rentabilidad objetivo que se marca el estudio, que es ese 10% de rentabilidad. Sí que es verdad que no es algo descabellado, es la rentabilidad que ha dado el S&P 500 desde mediados de 1950, e inclusive la rentabilidad que ha podido ofrecer Cobas a lo largo de su trayectoria profesional de más de 30 años en gestión activa, que es del 12% anualizado.



¿En qué debemos invertir para lograr una rentabilidad de doble dígito como abogáis? Estrategia recomendada



Claramente, la renta variable es el activo más rentable y también el menos arriesgado en el largo plazo ha quedado demostrado que frente a otro tipo activo como. por ejemplo. letras del tesoro. o renta fija u oro, mismamente ofrecen mayores rentabilidades y con un menor riesgo en el largo plazo.



Dentro de la renta variable, dentro de las diferentes estrategias que se puede seguir, sin duda seguir la estrategia del value investing, de inversión en valor, que es invertir en compañías que están infravaloradas por el mercado pero que, previamente, ha habido un análisis muy exhaustivo de estos , se conocen muy bien, son buenos negocios que están bien gestionados, con unas ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y, nos hace pensar, que la revalorización que pueden alcanzar son rentabilidades muy satisfactorias.



¿Por qué muchas personas postergan empezar a invertir y cómo pueden evitarlo?



Hay una falta de concienciación sobre el ahorro y una falta de cultura financiera en nuestro país muy elevada. De hecho somos el segundo país de la OCDE que menos ahorra, un 30% de la población no ahorra absolutamente nada, incluso, hasta un 10% de la población solamente podría vivir con seis meses de sus ahorros.



Son cifras la verdad que bastante alarmistas y que nos tenemos que poner manos a la obra, y a trabajar por mejorar esa cultura financiera, y por esa concienciación del ahorro. Yo creo que desde Cobas lo ponemos bastante fácil a través de muchos vídeos, mucha divulgación financiera a través de Value School, a través de herramientas, como por ejemplo Brainvestor, o servicios incluso gratuitos de mentoring, que ponemos a disposición de cualquier inversor y que les puede ayudar sobre todo a tomar conciencia de ese ahorro y de la importancia que tiene.



Productos recomendados de cara a la planificación para la jubilación



Hay diversos vehículos que canalizan ese ahorro de cara a la jubilación, desde los fondos de inversión hasta los productos que siempre han tenido más vinculación de cada jubilación, como son los planes de pensiones.



En Cobas ofrecemos una amplia gama, tanto de fondos de inversión como de planes de pensiones, , dentro de los planes de pensiones, más vinculados a planes de pensiones individuales, planes de pensiones de empleo, que son las empresas las promotoras de este plan de empleo en favor de sus empleados, o incluso, planes de pensiones de empleo simplificados, en concreto, para los trabajadores autónomos.



Aprende a invertir en bolsa y mercados financieros