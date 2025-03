Un año sin recibir fondos UE: Bruselas retrasa los pagos a España ante el incumplimiento del Gobierno

Cuando el Gobierno diseñó el 'Plan de Recuperación' de la pandemia en 2021 para captar hasta 160.000 millones de euros del mecanismo europeo Next Generation EU, planteó, como el resto de países, un calendario en el que recibiría dos pagos al año. Sin embargo, está cerca de cumplir el año sin una nueva autorización de desembolso por parte de la Comisión Europea. La última fue en junio de 2024, cuando se desbloqueó el cuarto tramo también con un retraso considerable respecto a lo previsto en inicio.

Tras el cuarto, el Gobierno tardó medio año en pedir el quinto, en diciembre de 2024, pero la Comisión Europea sigue sin dar una respuesta, a la espera de que el Gobierno cumpla. Bruselas ha ido ampliando el plazo para evaluar la solicitud de España porque el propio Ejecutivo así lo ha negociado, ante su incapacidad para cumplir los compromisos a los que está condicionado este desembolso. El riesgo de una evaluación desfavorable es un 'embargo' parcial e inicialmente temporal del dinero, con un perjuicio económico y reputacional.

El principal escollo en este pago es la reforma fiscal y, concretamente, la subida del impuesto al diésel. La equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina es un compromiso adquirido con Bruselas que el Ejecutivo intentó incorporar a su paquete fiscal, pero fue rechazado en el Congreso por el voto en contra de Podemos. El Gobierno iba a aprobarlo en diciembre, pero lo pospuso para asegurarse los apoyos parlamentarios. Podemos lo condicionó al mantenimiento del gravamen sobre las energéticas, que finalmente el Congreso tumbó en enero.

Desde que España pidió el quinto desembolso en diciembre han pasado ya tres meses. Bruselas paró el reloj un mes ante la solicitud paralela del Gobierno también en diciembre de revisar el Plan de Recuperación, con el objetivo de poder pedir en este desembolso el triple de dinero, 24.000 millones de euros, y recuperar el tiempo perdido. De esta forma, los dos meses para evaluar la solicitud del pago no empezaron a contar hasta que se aprobaron las modificaciones técnicas del nuevo Plan el 21 de enero.

Segunda modificación del Plan en tres meses

Desde entonces disponía de dos meses, hasta el 21 de marzo, pero a mediados de mes avanzó que a petición de España retrasaría su examen tres semanas más, hasta el 11 de abril. Sin embargo, según ha podido saber Vozpópuli, el pasado viernes el Gobierno presentó a la Comisión Europea una nueva petición de modificación del Plan que "tiene vínculos con el quinto desembolso", lo que de nuevo para el reloj de la evaluación del quinto desembolso.

Según fuentes comunitarias, primero debe realizarse una evaluación de la revisión del Plan y el Consejo cuenta con dos meses para hacerlo. Cuando se apruebe, como es habitual, empezará a contar el plazo extra otorgado al Gobierno para cumplir los compromisos pendientes y que la Comisión se manifieste sobre el quinto pago. Esto podría alterar de nuevo el calendario y provocar que España no reciba el dinero hasta finales de primavera o, incluso, inicios de verano. En ese caso, habrá pasado justo un año desde el último pago.

Aunque el Gobierno no lo ha hecho público como en ocasiones anteriores, desde el Ministerio de Hacienda confirman a este periódico la petición de modificación e informan de que se trata de "cambios técnicos menores" para "facilitar la evaluación de los hitos de manera correcta por parte de la Comisión Europea". Como ejemplo mencionan el hito 160, entre otras cosas para corregir una errata en la redacción original, que hacía referencia a 'datos' en lugar de 'campos de datos agregados', lo cual generaba una "diferencia conceptual relevante".

Ya en marzo del año pasado, cuando se atascó también el cuarto pago a causa de la reforma del subsidio por desempleo, realizó "ajustes técnicos" de este tipo para "agilizar la evaluación de la Comisión, según argumentó el Gobierno. En aquel momento sí hubo una comunicación pública sobre dicha modificación. El pasado mes de diciembre el Gobierno volvió a modificar el Plan sólo unos días después de solicitar formalmente el quinto pago, lo que precisamente provocó un 'parón' en el análisis de la Comisión hasta que el Consejo aprobó el nuevo Plan.

En definitiva, es la segunda vez en sólo tres meses que el Gobierno modifica el Plan al que están asociados los fondos UE, y esto no hace más que retrasar aún más la recepción de dinero europeo, con más de 20.000 millones pendientes en este quinto desembolso. Antes de plantearse la última el pasado 21 de marzo, fuentes comunitarias ya infomaban a este periódico que no podía descartarse una nueva prórroga en caso de que el Gobierno no lograra aprobar la subida fiscal al diésel antes del 11 de abril.

Ya ocurrió el año pasado. Ante las dificultades para aprobar en el Congreso la reforma del subsidio, Bruselas finalmente tardó algo más de cinco meses en autorizar el cuarto pago. La sorpresa fue que por primera vez retuvo parte del dinero al no dar por cumplido uno de los hitos relacionado con inversión digital. Pese a que la cuantía fue relativamente baja, 158 millones de un total de 10.000, supuso un daño que ahora se estaría evitando repetir. Sobre todo porque la 'sanción' por no cumplir el hito de la reforma fiscal y el impuesto al diésel sería muy superior.