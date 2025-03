Trump contra Europa: ¿Pueden los aranceles hundir la economía del viejo continente?

Aranceles por un lado, incertidumbre geopolítica por otro, Europa en el medio… ¿Se vienen tiempos difíciles para el viejo continente?

El tema de aranceles es un tema que va a estar toda la legislatura de Trump. Trump dijo de implementar aranceles en Europa del 25% sobre el sector automobilístico. Y es algo que vamos a tener siempre ahí, pero yo creo que el mercado se va adaptando. Incluso el comercio internacional se va adaptando. Europa tenderá más hacia otros países para evitar los aranceles de Trump. Por lo tanto, bueno, es un riesgo muy importante, pero yo creo que se puede controlar. ¿El problema? Que va a ser inflacionista y van a evitar que los bancos centrales bajen tipos como se espera en los mercados.

Luego además en Europa tenemos riesgos geopolíticos muy importantes. Alemania parece que se despeja un poco con la victoria del CDUdel fin de semana. Pero bueno, yo creo que Europa está empezando a presentar cifras de crecimiento digamos, decentes. Y entonces yo creo que Europa lo puede hacer bien en los próximos meses, años si logra ser un mercado común y todos con una misma idea.

Hemos visto al S&P500 en máximos… ¿creéis que esto puede darse la vuelta y jugar en contra?

Es verdad que el mercado americano está en máximos, pero el problema de estar en máximos y de ser el mercado americano, que es un mercado muy flexible, lleva a que sea difícil estar fuera de él. Es verdad que nosotros sí que estamos reduciendo un poco de peso en Estados Unidos, pero no demasiado para dárselo a Europa, porque por una infraponderación que tiene histórica e incluso a Japón, porque es menos propensa a los aranceles, pero es que el mercado americano no se puede dejar de lado.

Hay que estar siempre pendiente de la tecnología. Ya presentó resultados Nvidia, el mercado no se los ha tomado mal, son buenísimos, tampoco los está tomando positivamente. Pero yo creo que no se puede evitar el mercado americano, porque es el líder, es más flexible que ninguno, sí que hay ciertas estrategias como decía Europa o Japón, pero bueno, yo creo que no se puede evitar el mercado americano.

¿A qué sectores hay que agarrarse para encontrar una cierta estabilidad en estos momentos?

Dado que el mercado está en máximos, al final nuestra posición y la idea que tenemos es ir hacia sectores defensivos. Al final el sector defensivo por excelencia es el de utilities, que está bastante castigado en Europa por temas de reducir un poco la concentración, digamos, hacia temas verdes, pero sí que sectores como utilities con alta rentabilidad por dividendo, o salud o alimentación, son sectores defensivos que con alta rentabilidad por dividendo, que pueden ser muy interesantes para tener una cartera un poco más defensiva.

Pero de todas maneras, hay dos sectores que nos gustan mucho, como es el sector financiero, con los bancos europeos tan saneados, gracias a la regulación del Banco Central Europeo. Yo creo que el sector financiero siempre hay que estar, ahora mismo, encima, tiene una rentabilidad por dividendo alta; y luego, no se puede dejar de hablar de la tecnología. La tecnología europea son líderes mundiales, la americana lógicamente también, entonces es un sector que puede ser muy dañado, pero que hay que estar siempre mirándolo. No es solo pensar en Microsoft o Nvidia, sino que hay muchas empresas que son muy buenas y que hay que tener en cartera.

¿Qué buscan ahora los grandes patrimonios a la hora de invertir?

Dentro de que no somos nosotros especialistas, porque al final eso lo lleva más la red del banco, la persona que tiene grandes patrimonios es una persona lógicamente que está acostumbrada a invertir, está acostumbrada a asumir riesgos, y lo que buscan es coherencia.

Yo creo que lo que buscan es que lo que le ofreces y lo que ellos deciden comprar haga lo que tú le dices. Entonces al final, si logras que compren esa coherencia siempre van a estar contentos, porque son capaces de asumir riesgo. Los mercados privados, pues bueno, cada vez a medida que bajan los tipos de interés van a ser más interesantes, van a seguir invirtiendo en esos mercados los grandes patrimonios.

Entonces yo creo que esas son las dos cosas más importantes, coherencia y tener un buen colchón de mercados privados para que estén cómodos.

¿Cuáles son vuestras perspectivas para los próximos meses?

Dividiendo como siempre dos partes, renta fija y renta variable.

En renta fija, tipos al 4,40% que puede estar el 10 años americano, son muy interesantes. Los bancos centrales saben que hay que estimular la economía y que los tipos de interés, consideramos que van a ir a la baja, la situación americana es muy buena, pero los tipos de interés es la forma de estimular la economía si lo necesitan. Entonces un 4,40% al 10 años americano es muy interesante. Los tipos en Europa también son muy interesantes, en niveles del 10 años al 2,40% creemos que puede ser un buen punto de entrada; eso para tener una parte en renta fija y que sea una parte más conservadora.

En cuanto a renta variable, lo he comentado antes, la renta a variable americana es súper interesante. Creemos que hay que estar ahí porque es flexible, los estímulos de los bancos centrales, las políticas de Trump fiscales de bajadas de impuestos van a resultar positivas, sobre todo a las small caps americanas, pero no hay que dejar de lado a Europa. Europa está muy infravalorada con respecto a la bolsa americana y creemos que hay que empezar a tomar posiciones y ser más agresivos en renta variable europea. Y luego intentar también aquellos países menos sujetos a los aranceles americanos, como puede ser Japón. Nosotros creemos que ahí es donde hay que estar en los próximos meses.

En renta fija, ¿dónde estáis encontrando mejores oportunidades? ¿Estáis aumentando la duración?

Nosotros tenemos la duración alta de las carteras, porque por ese mix de renta fija/renta variable, tenemos la duración, comparado con lo que tenemos en cartera alta. No estamos pensando en incrementar la duración a no ser que se vayan los tipos al 5%, zona que no creemos que vaya a pasar en Estados Unidos. Preferimos gobiernos a crédito, pero el crédito es muy interesante, ¿por qué? Porque al final, también lo que pasa es que tiene una alta correlación con las bolsas. En las bolsas no estamos negativos, estamos prudentes, pero no negativos, entonces el crédito puede ser interesante.

Hay otras partes del crédito que son muy atractivas, como puede ser la deuda financiera, como he dicho los bancos en Europa están súper bien saneados gracias al Banco Central Europeo. Entonces la deuda financiera también es un activo que nos gusta.

