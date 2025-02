Las tres estrategias de diversificación de Fidelity que todo inversor debe conocer

En el mundo de los fondos de inversión, Fidelity International es una referencia global por su experiencia, gestión profesional y un abanico de productos que cubren prácticamente todas las estrategias. Tienen muchos activos espléndidos, incluso productos más curiosos como el FAST Global Fund, sobre que el escribimos hace poco.



Aunque tienen mucho en donde nos podemos fijar, como mercados asiáticos, quiero fijarme en tres ideas de inversión sobresalientes que brillan en sus respectivas áreas: Fidelity S&P 500 Index Fund, Fidelity Funds Global Technology Fund y Fidelity Funds Iberia Fund. Cada uno ofrece ventajas únicas y, juntos, ilustran cómo una cartera diversificada puede ser la clave para equilibrar riesgo y rentabilidad.

Fidelity S&P 500 Index Fund

Este fondo es un ejemplo perfecto de cómo una inversión pasiva puede ser una herramienta muy útil en una cartera diversificada. Digo pasiva porque el fondo es indexado, pero la sola elección de un fondo así en nuestra cartea ya es una decisión activa.



El fondo está diseñado para seguir el índice S&P 500, y ofrece exposición a las empresas más representativas de la economía estadounidense, desde gigantes tecnológicos como Apple y Microsoft hasta líderes del consumo como Coca-Cola.



Además de la obvia ventaja de replicar al índice más rentable del mundo y a la economía más poderosa, la comisión resulta ridícula. Estamos hablando de un ¡0,06%! Es decir, un fondo que se sitúa en el quintil más bajo de su categoría en comisiones. Esta mínima comisión redunda en un interés compuesto mayor para el inversor que, a medio y largo plazo se nota.



El fondo es ideal para quienes buscan una exposición al mercado estadounidense con un enfoque pasivo y costes mínimos. Es uno de los mejores fondos para hacer ahorro periódico y “olvidarse”. También funciona como una base para una estrategia de "estar siempre invertidos" y evitar las trampas del market timing.

Fidelity Funds Global Technology Fund

El sector tecnológico es un motor cada vez más importante del crecimiento económico global, y este fondo se posiciona para aprovechar las oportunidades en compañías que están liderando la innovación. Desde gigantes consolidados hasta players emergentes.



Es uno de los mejores fondos de tecnología del mercado y, además, uno de los que tiene un Fidelity Funds Global Technology Fund enfoque más original. Y es que es un fondo con cierto sesgo value. Sí, has leído bien. No es que sea un fondo clásico de value, lógicamente, por el tipo de compañía en la que invierte. Pero sí tiene un toque muchísimo más enfocado a este sesgo de valor que todos sus competidores. De hecho, su PER medio es de 18, frente al 27 de índice. El binomio rentabilidad/riesgo es otra de las claves de este fondo. Con una volatilidad mucho menor que el índice y que la categoría, alcanza una rentabilidad superior.





Observa bien el gráfico, porque estamos hablando de rentabilidades anualizadas del fondo a 3 años (con las caídas de 2022) del 15% con una volatilidad de menos del 18%. Sí, por si acaso aclaro que el punto azul es el fondo de Fidelity. Para poner cifras concretas, en momentos de caída de mercado el fondo captura un 72%, frente a un 102% de la categoría y a un 151% del índice. Simplemente, espectacular.



Con una rentabilidad acumulada significativamente superior a su categoría, el fondo ha demostrado ser un vehículo soberanamente eficiente para capturar la rentabilidad del auge tecnológico.

Fidelity Funds Iberia Fund

Este fondo se especializa en empresas de España y Portugal, ofreciendo acceso a un mercado “nicho” con características que conocemos estupendamente. Si bien se trata de una estrategia concentrada geográficamente, el fondo se beneficia de la diversidad sectorial de la península, desde bancos hasta energéticas. El fondo compite de tú a tú con las gestoras españolas, lo cual no deja de ser sorprendente en este mercado, tan dominado por los nacionales. Es más, es posible que sea la única gestora internacional que tenga un fondo que siempre sale en los rankings de esta categoría.



Fidelity aplica un enfoque activo cuyo resultado es una rentabilidad acumulada muy superior a la de su índice de referencia (y a la de su categoría).



Los tres fondos de Fidelity representan estrategias distintas que, combinadas, pueden ser la base de una cartera bien diversificada. Mientras que el Fidelity S&P 500 Index Fund aporta estabilidad y costes bajos, el Fidelity Funds Global Technology Fund ofrece un enfoque de alto crecimiento, y el Fidelity Funds Iberia Fund permite aprovechar oportunidades regionales que nos pueden quedar más cerca.



En la inversión, como en la vida, no hay una receta única. Pero con opciones como estas, los inversores pueden diseñar una estrategia que se ajuste a sus objetivos y, sobre todo, mantener la calma y recordar: el secreto está en la diversificación.



