Sánchez da preferencia a la Generalitat para comprar acciones de la empresa gestora de Rodalies

Pedro Sánchez y la Generalitat continúan adelante con la cesión de Rodalies -los Cercanías catalanes- al Gobierno liderado por Carles Puigdemont. Sin embargo, se han encontrado de frente con una parte de los sindicatos, que temen que no se respeten las actuales condiciones de los trabajadores de Renfe cuando se produzca la cesión definitiva.

Para la misma se creará una sociedad conjunta participada mayoritariamente por el Ejecutivo de Sánchez, aseguran a este diario fuentes sectoriales.

En el documento se da preferencia accionarial a la Generalitat en el caso de que se pongan títulos en el mercado. Esto permitiría a los de Puigdemont alcanzar la mayoría del accionariado y, por tanto, tener el control sobre la empresa que gestionará los Rodalies, tal y como anhelan los independentistas.

Se trata de una circunstancia que no gusta a los sindicatos, especialmente a Sindicato Ferroviario y CGT, que han decidido mantener la huelga en Renfe y Adif (Comisiones Obreras y UGT sin embargo las cancelaron).

"Acaba de finalizar la reunión en el Ministerio de Transportes, donde no hemos suscrito un acuerdo que no soluciona los problemas de Rodalies ni de Mercancías. El acuerdo lo han suscrito SEMAF, UGT, CCOO y SCF. Las convocatorias de huelga previstas a partir de mañana siguen adelante con la no firma del Sindicato Ferroviario", comunicaba el domingo esta formación sindical.

Retrasos

Algunos trenes de Rodalies sufrieron retrasos ayer por la mañana por este motivo. Tampoco ayudó a que la huelga fue desconvocada "tarde" y no hubo tiempo de reprogramar los turnos, según han informado Europa Press citando a fuentes de Renfe.

Los sindicatos de Renfe y Adif sellaban un acuerdo este domingo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras una reunión que ha culminado con la desconvocatoria de la huelga y la normalización del servicio, según ha indicado el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en declaraciones a los medios.

Así, Semaf, CCOO, UGT, SF y SCF desconvocaban la huelga -a excepción de la CGT y Sindicato Ferroviario- que tenían prevista comenzar el domingo contra la situación en que quedan Renfe y Adif por el futuro traspaso de Rodalies a la Generalitat. Los Comités Generales de Empresa de Renfe y Adif convocaron siete jornadas de huelga para los días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo además del 1 y el 3 de abril.

Con el visto bueno de ERC

La propuesta que puso sobre la mesa el Ministerio de Transportes a los sindicatos para desconvocar la huelga en Renfe y Adif había sido previamente pactada con ERC, que ha aceptado "transitoriamente" que la empresa que debe capitanear el traspaso del servicio de Rodalies a la Generalitat esté adscrita al grupo Renfe.

Según fuentes de los republicanos, la adscripción de la nueva compañía entre el Estado y la Generalitat al grupo Renfe permite dar respuesta a las peticiones de los trabajadores, que temen perder derechos laborales adquiridos con el traspaso acordado entre el PSOE y ERC.

De este modo, Renfe constituirá una filial (con participación accionarial mayoritaria de Renfe Viajeros), que formará parte del grupo, donde aplicará el Convenio colectivo, el acuerdo de Garantías y todos los acuerdos laborales vigentes del Grupo Renfe.

Las mismas fuentes han añadido que, si el Gobierno tiene la mayoría del accionariado, también implica que la deuda de Renfe no la asumirá por ahora la Generalitat.

Sin embargo, los republicanos siguen defendiendo que el objetivo final es que "haya una empresa 100% catalana" que gestione Rodalies.