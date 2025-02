Puente recoloca en Renfe a la directiva de RTVE implicada en el escándalo de los gastos 'extra' en viajes

Hace aproximadamente un mes José Pablo López, presidente de RTVE, continuaba con el proceso de reestructuración de la alta dirección de la cadena pública audiovisual, función que le fue encomendada desde La Moncloa.

Una de sus decisiones ha sido cesar a Marta Torralvo Liébanas, directora Corporativa de RTVE, hace más o menos un mes. Torralvo estaba en la cúpula del ente público cuando se conoció el escándalo de los gastos extraordinarios en viajes y dietas.

Llegaron a pagar hasta propinas de céntimos de euro con el dinero del contribuyente

Las irregularidades se conocieron gracias e una auditoría de las cuentas de RTVE a cargo de la Intervención General del Estado (IGAE), organismo independiente integrado en el Ministerio de Hacienda liderado por María Jesús Montero.

Los hechos se produjeron en 2022, año en el que Elena Sánchez ocupó el puesto de presidenta interina tras la dimisión de José Manuel Tornero. La investigación concluyó que directivos de la entidad pagaron con dinero público comidas con excesos no incluidos en las dietas. De hecho, llegaron a abonar hasta propinas de céntimos de euro con dinero del contribuyente. Así lo publicaba OK Diario, que reflejaba en un artículo que la Hacienda reprobó este comportamiento: "Las propinas, que se dan a discreción del usuario, no deberían aceptarse como parte de la liquidación de un gasto".

Según esta información, la IGAE detectó nada menos que 6.340 euros de gastos en un total de 83 comidas por parte del Consejo de Administración de la cadena durante 2022. En su mayoría no estaban justificadas adecuadamente. "Esto ocurre de manera muy evidente con las invitaciones en restaurantes a personas ajenas a la Corporación, en las que no se justifica por qué los gastos han de sufragarse con fondos públicos", refleja la auditoría.

Conviene recordar que, tal y como avanzó este periódico, la caída de Torralvo era cuestión de tiempo puesto que las relaciones entre ambos era prácticamente nula. José Pablo López no contaba con la confianza de la nueva directiva de Renfe y fue una de las instigadoras de que fuera destituido de su puesto como director de contenidos.

Tras su regreso, el actual presidente de la corporación, anunció a su círculo más cercano una purga que se ha ido acometiendo progresivamente. Entre los despidos estaba Torralvo, que asumió que con la llegada de López su estancia en Radio Televisión Española era cuestión de tiempo. Conviene recordar, a su vez, que la nueva trabajadora de Renfe era la persona de confianza de la Sepi en la televisión pública y con la marcha de Concepción Cascajosa, Torralvo asumió un rol diferente y con más peso, al haber un vacío de poder durante un período de tiempo.

Marta Torralva Liébana fue una de las directivas de la cadena pública involucradas en los hechos, pero solo ha tardado un mes en encontrar acomodo en la alta dirección de una empresa pública. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con Óscar Puente al frente, la ha designado como nueva directora general Económico-Financiera de Renfe. Un cargo por el que cobrará cerca de 65.000 euros -objetivos aparte-.

También se han conocido otros nombramientos en el operador público ferroviario: Reyes Montiel Mesa asume la dirección de Comunicación, Marca y Publicidad; Ignacio Martínez Padilla la gerencia de Marca y Publicidad; y Moisés Mata García la dirección general en funciones de Renfe Mercancías.

Momentos convulsos en Renfe

Los nuevos directivos asumen el control de parte de la entidad en un momento muy convulso. Iryo y Ouigo han insuflado mucha presión al mercado tras la liberalización del sector y está también en el alero el traspaso a la Generalitat de los Rodalies, proceso sobre el que ya planea la sombra de la huelga.

Así, los comités generales de empresa de Adif y Renfe han mantenido abierta la conflictividad y convocarán sendas reuniones de urgencia para determinar las acciones a tomar de forma conjunta todos los sindicatos por el traspaso y la puesta en marcha de la empresa mixta para gestionar Rodalies, después de que el Govern y ERC hayan presentado la calendarización de los estatutos y su operatividad.

Los sindicatos consideran que, con esta decisión, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está vulnerando el acuerdo de desconvocatoria de huelga suscrito por el propio Óscar Puente el 23 de noviembre de 2023.

"También incumple el acuerdo de garantías, firmado en 2013 entre Renfe Operadora y las organizaciones sindicales, en el cual el Ministerio se comprometía a velar por el cumplimiento del citado acuerdo", señalan en un comunicado conjunto.

Los comités aseguran que la intención del Ministerio y la Generalitat es sacar de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) la línea R1 como prueba piloto, al mismo tiempo que denuncian "la indefinición jurídica" sobre el futuro de la plantilla de Grupo Renfe que presta el servicio de Rodalies.

En el acuerdo entre el Ministerio y los sindicatos se hacía referencia a la "la garantía de integridad del Grupo Renfe y Adif, manteniendo sus plantillas y su operación", así como el "mantenimiento de los estándares europeos y nacionales de la red requeridos para operar en la red ferroviaria de interés general".