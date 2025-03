El peaje más abusivo ya recauda 2,5 millones: los conductores pagan a la fuerza por un socavón

Se cumple una semana desde que el último temporal de lluvia provocara un gran socavón en la Nacional VI a su paso por el segoviano pueblo de San Rafael, circunstancia que ha provocado el desvío de los vehículos que circulan desde y hacia Madrid a través del tramo de pago de la autopista A6 que conecta las localidades de la zona con la capital y el resto de España.

Una situación incomprensible para los vecinos de la zona y también para las asociaciones de Transportistas, que demandan la gratuidad de la autopista para poder continuar conectados. Una petición que tiene al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, enfrentado con la concesionaria del peaje. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha pedido al Ministerio que ordene inmediatamente el levantamiento de las barreras del peaje de la AP-6 en San Rafael mientras la N-VI se mantenga cerrada a la altura del Alto del León. Por su parte la Agrupación Segoviana de Empresarios de Transporte (Asetra) mostraba su indignación por la situación en un comunicado.

Todas las miradas se centran en Puente, mientras el ministro escurre el bulto hacia Abertis Autopistas, a la que reclama que se se haga cargo de la situación y no cobre por el peaje. La concesionaria no está dispuesta a hacerlo, aunque durante las primeras horas no cobró por el acceso. Ahora pide que sea Transportes quien se haga cargo de las pérdidas si se permite el acceso de forma gratuita. En total, por el peaje y por la carretera nacional circulan unos 15.000 vehículos de la zona cada día. En cuanto a los ingresos por el acceso, fuentes consultadas por este diario lo cifran en 350.000 euros diarios, lo que supone que en estos siete días los usuarios de la autopista se han dejado casi 2,5 millones de euros.

Estas mismas fuentes aseguran a Vozpópuli que "las obras para arreglar el socavón van bien y Transportes se hizo cargo desde el primer momento, pero Puente debe tomar cartas en el asunto y facilitar la gratuidad en el peaje, cuyo coste por trayecto desde la zona afectada es de unos 14 euros". Esto supone que una persona que se haya desplazado a Madrid y haya hecho el viaje de vuelta se haya dejado casi 30 euros diarios, lo que supone 210 euros en una semana, que suponen 840 euros al mes si la situación se extendiese 30 días.

Una de las soluciones que se ha planteado es desviar a los vehículos por el vecino pueblo de El Espinar, pero el alto volumen de tráfico -los citados 15.000 vehículos diarios- y la red de carreteras de la localidad no pueden asumir tal cantidad de tráfico sin que se produzcan atascos. El alcalde de El Espinar, el 'popular' Javier Figueredo, no permite la circulación por la localidad y desvía a los vehículos hacia el peaje, motivo por el cual Puente ha amenazado con llevarle a los tribunales.

Estado de las obras

Ayer la cartera que dirige Óscar Puente comunicó el estado de las obras de restauración del socavón.

"Una vez que se ha conseguido cerrar la vía de agua y achicar el agua, se empieza a excavar, reparar la base y limpiar de sedimentos la zanja. Hay que profundizar hasta los 4 metros y apuntalar para no poner en peligro a los trabajadores", destacaba el comunicado, que apunta a que uno de los siguientes pasos será "reparar el colector con la instalación de nuevos tubos, entre otras cosas, y, posteriormente, se procederá a rellenar el agujero con los materiales pertinentes, hormigonar y extender el firme".

Por último, concluye que "para minimizar las molestias y recuperar cuanto antes la movilidad en la carretera, el Ministerio ha asumido la reparación del colector de titularidad municipal del núcleo de San Rafael (Segovia), perteneciente al municipio de El Espinar".

Más problemas en Soria

El desprendimiento de parte de la estructura del puente de San Esteban de Gormaz (Soria) durante las fuertes lluvias de los últimos días mantiene cerrado al tráfico por la N-110.

El alcalde de la localidad, Daniel García, pedía a sus vecinos mucha prudencia y evitar en todo momento cruzar el puente ante el peligro que puede suponer. Este corte de tráfico es un grave problema de comunicación, no solo para los viajeros que se dirigen a Madrid, sino para todos los vecinos de la comarca, ya que parte en dos toda la actividad tanto agrícola como empresarial. En la actualidad se encuentra en proceso de reparación. El tráfico continúa cortado.