El nuevo presidente de Renfe abre el debate sobre la retirada de los controles de seguridad

Álvaro Fernández Heredia, el nuevo presidente de Renfe, ha abierto el melón de los controles de seguridad en las estaciones de tren -fundamentalmente en la larga distancia- distribuidos por toda la red ferroviaria española. Lo ha hecho desde su perfil en Twitter, haciendo referencia a un artículo periodístico en el que se ponía en tela de juicio precisamente su necesidad en la actualidad.

En concreto, manifestaba que "este es un debate interesante. Cuenta la leyenda que los controles en el AVE se establecieron con el Madrid - Sevilla cuando éramos el escaparate del mundo, nada podía salir mal y esa nueva AV quería parecer de otro estatus como era el avión… han pasado más de 30 años".

Las respuestas a su comentario han abierto un hilo en el que uno de los participantes apuntaba que "el debate es interesante y operacionalmente daría fluidez al tránsito, pero la realidad, es que seguimos en nivel 4 antiterrorista".

Comentario que Fernández Heredia ha rebatido: "Entiendo el argumento pero lo cierto es que cuando el nivel era inferior también los había".

El debate viene de largo

Se trata de una controversia que viene de lejos, y que el nuevo presidente de Renfe ha avivado solo semanas después de su llegada a la dirección del operador ferroviario español.

Fuentes consultadas por este diario aseguran que es un debate que siempre ha estado de fondo entre Transportes, favorable mayoritariamente a eliminar los controles, y el Ministerio del Interior, que los mantiene esgrimiendo motivos de seguridad.

Es muy extraño encontrar controles de seguridad en países de Europa, pero también en otros como Japón, Reino Unido o Estados Unidos

La puesta en escena de este debate se produce en un momento en el que los retrasos están disparados en Renfe. Las mismas fuentes consultadas manifiestan a este diario que los controles no ayudan a que haya fluidez en la operativa ferroviaria y provocan demoras.

De hecho, ya en 2022 Ciudadanos proponía retirar los controles de seguridad en las estaciones de ferrocarril titularidad de Adif y Adif Alta Velocidad, al considerar que generan aglomeraciones, entorpecían el trasvase de viajeros desde el avión hacia el tren y suponían una discriminación respecto del tráfico de Cercanías.

La formación política presentó a tal efecto una proposición no de ley que finalmente no salió adelante. Además, el partido fundado por Albert Rivera puso de relieve que la presencia de controles de seguridad en las estaciones de tren de España respecto a los existentes en otros países del entorno europeo es algo "infrecuente, cuando no excéntrico". Otras fuentes consultadas por este diario confirman este extremo y aseguran que "es muy extraño encontrar controles de seguridad en países de Europa, pero también en otros como Japón, Reino Unido o Estados Unidos".

Puente respalda a Heredia

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendía anteayer el nombramiento de Fernández Heredia como nuevo presidente de Renfe -fue a iniciativa suya- al dudar de que existiera una persona más capacitada que él en España para presidir la empresa pública.

Estas declaraciones se producían en el pleno del Senado del pasado martes en respuesta al senador del PP Juan José Sanz Vitorio, quien ha manifestado acerca de Heredia que muestra una "aparente estupidez considerable" al haber acusado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de exterminar patos con una 'mascletà' celebrada en la capital, hechos que se produjeron a principios del año pasado.

Por su parte Puente ha argumentado que "ustedes llegaron a nombrar presidente de Correos al señor Feijóo y lo primero que tuvieron que explicarle es que el franqueo no era eso en lo que él pensaba, que era algo diferente. También nombraron a Federico Trillo embajador en Londres y tuvo que hacer un curso acelerado de inglés".