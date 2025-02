¿Cómo son los controles de seguridad en el AVE? Los viajeros celebran su posible adiós

Ver esta imagen es frecuente: filas de espera interminables en la estación de Atocha, familias con todo tipo de equipaje esperando en la estación de Chamartín, y lo mismo ocurre en el resto de grandes ciudades de España y estaciones de tren de alta velocidad. Los controles de seguridad de AVE ponen a prueba la paciencia de viajeros y trabajadores, y no es la primera vez que se cuestiona la necesidad de llevar a cabo este tipo de seguimiento al emprender un viaje en tren.

De hecho, ver estas medidas de seguridad a nivel internacional es una rareza. Es extraño encontrar controles así en países de Europa, al igual que en otros como Estados Unidos, Japón o Reino Unido. Así, el debate vuelve a estar sobre la mesa después de que el nuevo presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se haya pronunciado sobre ello en sus redes sociales.

Posible adiós a los controles de seguridad

“Este es un debate interesante. Cuenta la leyenda que los controles en el AVE se establecieron con el Madrid - Sevilla cuando éramos el escaparate del mundo, nada podía salir mal y esa nueva AV quería parecer de otro estatus como era el avión… han pasado más de 30 años”, ha escrito Heredia en su perfil de la red social X. Así, las reacciones no tardaron en surgir y planteaban su necesidad ante la alerta -aún vigente- en nivel 4 antiterrorista. No obstante, queda claro que este no es el motivo por el cuál se mantiene este tipo de seguridad, pues ya estaba en funcionamiento tiempo antes de entrar en vigor este tipo de aviso.

De esta forma, la página web oficial de Renfe informa a sus usuarios del trámite que deberán aceptar si quieren utilizar sus servicios. Así, explica que en el control de acceso “es necesario someter a control por radioscopia las maletas y equipajes de mano, así como las prendas de abrigo”. Afirma que “no se admiten equipajes que no estén debidamente cerrados o embalados”, así como botellas o recipientes con líquido que no estén cerrados herméticamente. Finalmente, la normativa continúa con la prohibición de viajar con ningún tipo de arma, objeto punzante o sustancias inflamables.

Aún no es posible hablar de medidas concretas al respecto, sino que las autoridades tan solo plantean la necesidad y utilidad de los controles de seguridad en la red ferroviaria de alta velocidad. Además, añadir contexto es fundamental: Renfe atraviesa uno de sus peores momentos en cuanto a la calidad de sus servicios. Los fallos y averías en sus infraestructuras ya son parte del día a día, y los trayectos acumulan con frecuencia graves retrasos. Por todo ello, son muchos los que ya hablan de la utilidad que podría tener retirar los controles de seguridad, para aligerar la entrada y salida de los trenes.

Quejas de los usuarios

Tras todos estos años sufriendo las interminables colas y los incontables fallos del servicio ferroviario, los usuarios también se han pronunciado al respecto. Mientras unos hablan de la incomodidad de tener que deshacerse de todas sus pertenencias para pasar el control, otros cuestionan su funcionamiento y eficacia real. “Te escanean bolsas, te obligan a quitarte el abrigo y sin embargo no escanean el cuerpo”, denuncia un usuario, a lo que añade “vamos, que entras con una pistola en el cuerpo tan tranquilo en Atocha y no pasa nada”.

A su vez, son muchos los que ponen el foco en otro factor: muchas de las estaciones de España apenas cuentan con controles de seguridad. Así, algunos de ellos afirman que tan solo se trata de una estrategia disuasoria. “¿Se le puede llamar control? Yo he entrado con una navaja de montaña sin querer, pasó el scanner”, afirma otro viajero. Pero no todo son comentarios negativos, pues también los hay que afirman que “todo lo que sea seguridad para todos” lo ven como algo positivo.

El debate político

Ya en su momento, en 2022, la agrupación política de Ciudadanos propuso la retirada de estos controles de seguridad en las estaciones de ferrocarril de titularidad de Adif y Adif Alta Velocidad. La iniciativa buscaba evitar las aglomeraciones, y ponían de relieve lo poco frecuente que es encontrar este tipo de controles en un servicio ferroviario. Aún así, de momento solo queda esperar a posibles novedades, ya que por el momento estos comentarios tan solo han quedado en el aire, sin ninguna normativa -por el momento- que busque poner fin a la situación.