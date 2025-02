Adif afronta una demanda por sancionar al empleado de los audios del descarrilamiento

Sindicato Ferroviario llevará a juicio a Adif. El motivo es la sanción de cinco días de empleo y sueldo que la gestora de infraestructuras ha impuesto al empleado de la compañía cuyos audios sobre el descarrilamiento de un tren el pasado mes de octubre en Madrid fueron filtrados a Vozpópuli.

Los audios publicados en exclusiva por este diario y en ellos se detalla cómo sucedió el incidente, sufrido por un tren averiado que era remolcado desde La Sagra (Toledo) hasta Fuencarral (Madrid) para su reparación. El tren se separó de la locomotora cerca de Chamartín por motivos que se desconocen, precipitándose cuesta abajo hasta la zona -subterránea- del Jardín Botánico. Atravesó Madrid de punta a punta a velocidades que pudieron superar los 100 kilómetros por hora.

Han pasado cerca de cuatro meses desde entonces y el ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, ha depurado finalmente responsabilidades. José Estrada, director general de Circulación de Adif, ha decidido imponer una sanción que implica la suspensión de empleo y sueldo del trabajador de Adif de los audios durante cinco días.

Según el Sindicato Ferroviario, "este profesional no estuvo en ningún caso involucrado en el incidente, y es sancionado mientras siguen sin conocerse los resultados de la investigación que deberían determinar las razones del desacoplamiento de los vehículos implicados en el accidente, y si convergen razones de mal funcionamiento de los aparatos de acople, como consecuencia de la mala gestión del mantenimiento que lleva a cabo la empresa".

La denuncia del Sindicato Ferroviario, según fuentes de esta organización, se interpone porque es "totalmente injusto que se haya sancionado a este empleado, que ha sido sin duda elegido como cabeza de turco por la empresa para apuntarse una medalla ante el ministro de Transportes", aseguran a este diario desde el sindicato, y añaden que "antes de que se impusiera la sanción se trató por todos los medios de evitarla con el departamento de recursos humanos, pero José Estrada ha sido inflexible".

Los audios

El profesional del centro de control de Adif encargado de la coordinación de los trenes la misma mañana del día del incidente asegura en los audios no saber "qué coño han hecho", en referencia al maquinista y los dos mecánicos involucrados en el descarrilamiento. Estos últimos precipitarían dentro del convoy a toda velocidad, saliendo ilesos del incidente.

"El tren iba a toda ostia (...) Se iba a estampar contra un tren de viajeros (...) Iba a cien o doscientos kilómetros por hora", pudo escucharse en su día en los audios.

En los mismos se detalla que uno de los mecánicos que trabajaba en la unidad averiada estaba muy afectado por el incidente: "Decía, la he cagado, me van a echar, me van a echar". El propio trabajador de Adif autor de los audios asegura que "han debido de aislar todos los frenos del tren inútil y encima lo han cortado", concluyendo que se acabó marchando "a la deriva".

Además, matizó que la maniobra era una "chapuza porque el tren (en referencia a la unidad remolcadora) tenía poca potencia" aunque "estaba bien hecha (en referencia a la maniobra)", dejando caer que el problema fue la mala ejecución de la misma.