Telefónica pide a EEUU paralizar juicios, embargos y cobro de deudas por su exposición en Perú

Telefónica ha solicitado ante el Tribunal de Quiebras del Sur Texas (Estados Unidos) acogerse al capítulo 15 de la legislación que versa sobre esta problemática para protegerse de posibles contingencias en territorio americano. Esta petición se produce tras la petición de concurso de acreedores que solicitó el pasado febrero ante los reguladores peruanos.

En concreto, dicho artículo permite reconocer el proceso concursal extranjero con el fin de “proteger activos y coordinar reestructuraciones financieras a nivel internacional”. Cabe destacar que la operadora dirigida por Marc Murtra cotiza en territorio norteamericano por lo que debe comunicar cualquier decisión de relevancia ante los organismos bursátiles de Estados Unidos.

En este marco, la telco busca que su proceso concursal en el país sea considerado el “procedimiento principal extranjero”, conforme a la sección 1517 de la norma estadounidense.

De acuerdo a la información a la que ha tenido acceso este periódico, Telefónica exigió ante la Corte “cualquier acción legal en su contra en todo el territorio de Estados Unidos, incluyendo la ejecución de juicios embargos y el cobro de deudas previas”.

Ahora, la pelota está en el techo de Estados Unidos. La Corte se reunirá el próximo 29 de abril, después de que se reprogramara la audiencia para decidir si Telefónica podrá contar con los privilegios anteriormente mencionados.

Con este movimiento, como cuentan fuentes cercanas a la filial peruana, “se evitaría que los acreedores de Telefónica puedan tomar el control a través de Estados Unidos”. Una situación, que como inciden las voces consultadas “es de gran preocupación dentro de la matriz”.

Y es que, gran parte de la deuda que contrae la filial peruana de la operadora son con bonistas. Telefónica emitió un programa que fue suscrito en 2006, con una cantidad cercana a los 450 millones de euros. Los bonos, como se podía leer en la documentación del Registro Público del Mercado de Valores, estaban “respaldados únicamente por la garantía genérica del emisor”.

En este sentido, la operadora ha citado a los bonistas para intentar transmitir los próximos pasos que acometerá en la reestructuración financiera y responderá a las cuestiones relacionadas con el procedimiento concursal solicitado ante Indecopi.

Proceso de venta

Según Bloomberg, los principales bonistas de Telefónica del Perú son AFP Integra, Profuturo y Hábitat, Moneda Asset Management y Wellington Management Group. La filial peruana, no obstante, ha de seguir cumpliendo con los pagos pactados con los acreedores. El próximo 10 de abril deberá extender un cheque de unos 150 millones de euros.

La deuda total de la compañía asciende a unos 1.240 millones de euros, según cifras de la propia empresa. La Sunat, administración tributaria peruana, es el mayor organismo que le reclama dinero a la operadora. Concretamente, el montante asciende a 634 millones de euros.

Mientras, tal y como adelantó este periódico, los inversores guardan cautela a la hora de preparar una oferta para adquirir el negocio de Telefónica en Perú. Si bien existen varios inversores interesados, como apuntan fuentes conocedoras de la situación, la enorme deuda, unida a los litigios con el Gobierno, provocan serias dudas entre los empresarios que se han acercado a la compañía para presentar una oferta.

Conviene recordar que Telefónica del Perú recibió un importante revés recientemente a nivel financiero. La agencia de calificación crediticia Moody´s advirtió a sus clientes “de la alta probabilidad” de impago de la deuda por parte de la filial de la compañía española.

“Moody's Local Perú considera que el PCO (el concurso de acreedores) y las medidas posteriores llevadas a cabo para reclamaciones potenciales en otras jurisdicciones constituyen un evento similar a un default (impago) dada su naturaleza de reestructuración para evitar la quiebra o el incumplimiento de obligaciones”, subraya el documento.

Telefónica Argentina

En los últimos días Argentina también ha vuelto a sacudir la actualidad de Telefónica. La empresa de telecomunicaciones comunicó antes de presentar los resultados anuales que la venta dejó en las arcas alrededor de 1.190 millones de euros.

Telefónica, a través de un Hecho Relevante, informó que la operación ya se había efectuado y no que no estaba sujeta a aprobaciones regulatorias. No obstante, el gobierno argentino ha intentado poner trabas al intercambio de activos con el Grupo Clarín y Javier Milei dijo que no aprobaría la maniobra.

El pasado fin de semana Argentina “suspendió los efectos de la compra” porque la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado". Sin embargo, Telefónica respira tranquila debido a que esta transacción ya se efectuó y solo podría imponer condiciones a los nuevos compradores.