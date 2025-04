Telefónica estudia comprar el 50% a Liberty de la empresa conjunta en Reino Unido

Telefónica sigue reorganizando su negocio. Tras la llegada de Marc Murtra al frente de la compañía de telecomunicaciones, la nueva cúpula directiva está trabajando en el nuevo plan estratégico. El presidente se ha propuesto revolucionar todas sus áreas y en su nueva hoja de ruta, Europa va a ser fundamental.

Por eso, la operadora está estudiando hacerse mucho más fuerte en Reino Unido, uno de los principales mercados de Telefónica. Según explican fuentes del mercado a este periódico, la empresa tiene en mente presentar una oferta para adquirir el 50% de la joint venture que comparte con Liberty.

Las dos empresas unieron sus fuerzas para crear un gigante de telefonía móvil, fija y fibra óptica y ser el referente en uno de los países que más ingresos genera en Europa.

Telefónica ha preferido no hacer comentarios al respecto de esta operación. Las fuentes consultadas por este periódico revelan que “la fase de estudio ya ha comenzado” y se espera que en los “próximos meses pueda ir concretándose los términos de esta adquisición”.

No obstante, la operación no podría concretarse antes de 2026. O, al menos, que ambas partes renegocien las condiciones. Tanto Telefónica como Liberty pactaron ,cuando crearon la sociedad, que no podrían deshacerse de su porcentaje hasta esa fecha. El acuerdo de creación se produjo en 2020, en plena pandemia. Otra de las cláusulas que existía en la firma era la posibilidad de que saliera a bolsa la joint venture, algo que finalmente no ha cristalizado.

La empresa se valoró cuando se constituyó la sociedad en el conjunto de sus activos, incluida la deuda, en 46.570 millones de libras (unos 54.215 millones de euros). Por el momento, como revelan las fuentes consultadas, no se ha fijado el precio de la oferta por la que Telefónica estaría dispuesta a quedarse con la totalidad del negocio en Reino Unido.

Murtra, activo en la consolidación

El nuevo presidente de la compañía, Marc Murtra, ha incidido en la posibilidad de estar muy presente en las consolidaciones en Europa y ha dejado claro que Telefónica “estará liderando la transformación” de las empresas de telecomunicaciones en el Viejo Continente. Estas declaraciones son todo una declaración de intenciones y se espera que la cotizada del Ibex 35 salga de compras, una vez que se ejecute el plan estratégico.

Todo hace indicar que será a finales de junio cuando la operadora pueda explicar a sus accionistas y a los mercados financieros su hoja de ruta. Queda claro que las desinversiones en Latinoamérica se compensarán con una mayor actividad en Europa, sobre todo en España, Reino Unido y Alemania.

“Tenemos oportunidades importantes para impulsar nuestro negocio y acelerar la creación de valor. Entramos en 2025 centrados en aprovechar este impulso y en aportar valor sostenible a todos los grupos de interés", dijo Marc Murtra. A su vez, puntualizó que la compañía tendrá "un rol activo en la consolidación europea”.

Pérdidas durante 2024

La empresa conjunta presentó recientemente sus resultados pertenecientes a 2024. La ‘joint venture’ obtuvo unas pérdidas netas de 16,5 millones de libras esterlinas (unos 19,9 millones de euros), lo que supone una reducción del 99,54% en comparación con los 'números rojos' de 3.642 millones de libras (4.401 millones de euros) del ejercicio anterior.

Por otro lado, la operadora facturó 10.680 millones de libras (12.903 millones de euros) en 2024, un 2,1% menos que los 10.912 millones de libras (13.184 millones de euros) que recaudó durante el ejercicio de 2023.

El consejero delegado de la compañía, tras la presentación de resultados argumentó que 2024 iba a ser un año de inversiones “para respaldar el crecimiento a largo plazo y estos resultados lo reflejan”. A su vez, Lutz Schüler insistió en que la compañía está “preparada para el futuro”.

A pesar de las cifras negativas, Telefónica ha rentabilizado su inversión. La compañía ha recibido dividendos de VMO2 por importe de 425 millones de libras (equivalente a 512 millones de euros), 1.000 millones de libras (1.154 millones de euros) y 800 millones de libras (909 millones de euros) en 2024, 2023 y 2022, respectivamente, según se desprende de su informe anual.

El valor contable de la inversión puesta en equivalencia de Telefónica en VMO2 a 31 de diciembre de 2024 asciende a 7.641 millones de euros (7.774 millones de euros a 31 de diciembre de 2023).