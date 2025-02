"Nos siguen gustando los sectores tecnológicos, la inteligencia artificial y el espacio"

¿Cuáles son los pilares fundamentales de su enfoque para posicionar las inversiones LFDE en el entorno del mercado actual y encontrar el equilibrio adecuado entre distintos estilos de gestión en tiempos de alta volatilidad?



Michel Saugné. En realidad, ahora estamos gestionando 26.000 millones de euros. Por tanto, invertimos en la mayoría de los mercados del mundo. En lo que respecta a Europa, tenemos estrategias que abarcan todo tipo de activos, tema de equipo, segmento capitalización de mercado, sectores, etc. Y estamos intentando ampliar nuestra huella en EE.UU. y también en Asia más recientemente.



Lo que está en juego este año es gestionar toda la política. Están ocurriendo muchas cosas durante el primer trimestre al otro lado del Atlántico con la entrada en liza de Trump, pero también en Europa con las elecciones en Alemania, por ejemplo. Así que creemos que podríamos tener algo de volatilidad adicional durante este trimestre, pero preparando el escenario para una segunda mitad del año mucho mejor, especialmente en Europa.



¿Cuáles son los escenarios macroeconómicos que consideran más probables a corto y medio plazo?



Michel Saugné. Si consideramos el corto plazo, creemos que la economía americana está en aterrizaje suave, no duro. Tendremos que centrarnos en las cifras de empleo que son clave para la continuación de la excepción americana. Por el contrario, estamos empezando a ver algunos grandes vientos de cola para la economía europea, que deberían ocurrir durante la segunda mitad del año, sobre todo porque hay algunos catalizadores que podrían jugar a favor de los mercados europeos. Hablemos de que el BCE sigue bajando los tipos de interés. También tenemos potencialmente un estímulo procedente de China, pero también el final de la guerra en Ucrania y, por qué no, algún tipo de estímulo fiscal por parte de Alemania. Así que creo que ese podría ser el libro de jugadas para este año. Empezaremos el año con cierta certidumbre y las cosas se irán calmando a medida que avance el año.



¿Qué sectores ofrecen las mayores oportunidades en este memento?



Michel Saugné. EE.UU. debería ser interesante si nos ceñimos a los sectores y temas más pujantes. Nos siguen gustando los sectores tecnológicos, la inteligencia artificial y el espacio. Pero hay que ser más específico a la hora de elegir valores, en comparación con los últimos años, en los que se podía comprar indiscriminadamente. Hoy tenemos que centrarnos más en historias idiosincrásicas. Si nos fijamos en Europa, es la historia opuesta, está descontando todos los temas que conocemos. Pero la pregunta es, ¿existe una historia marginal negativa que no conozcamos? No parece probable.



Así que hay oportunidades en Europa en algunos sectores, como los bancos. Hemos visto resultados recientes del Santander, por ejemplo, que han dejado boquiabiertos. Creemos que también el lujo podría ser algo interesante en lo que invertir, especialmente si China pone en marcha un plan para impulsar el consumo interno. Eso podría ayudar. Y también nos gustan los aspectos de valoración de las empresas más pequeñas, de menor capitalización. Creemos que en algún momento se volverá a la realidad económica. El descuento es superior al 25% en comparación con la valoración histórica.



Así que si nos ceñimos a las grandes historias de renta variable, también debería haber algo de valor ahí. Y si consideramos las inversiones más en el exterior y en el extranjero, podemos ver que en Asia hay algunas cosas que hacer en Japón, porque han estado aplicando un nuevo plan para fomentar la rentabilidad empresarial y pagar algunos dividendos. Y también China, porque tenemos muchos líderes mundiales en tecnología, en temas de consumo que se pagan justo a precio muy rebajado. Así que en algún momento debería ser de interés.



¿Cómo ven el sector tecnológico en el actual ciclo de mercado?¿Qué segmentos dentro de la tecnología presentan oportunidades de inversión más atractivas para LFDE?



Iván Díez. Estamos viviendo una verdadera revolución tecnológica y uno de los motores es la IA. Si además añadimos la nueva era de Trump 2.0 que está apoyando el sector tecnológico de forma importante, no hay más que ver el primer anuncio que hizo del proyecto Stargate a través del cuál iba a invertir 500.000 millones de dólares en inversión privada de compañías tecnológicas en el desarrollo de infraestructura para la IA. Eso seguirá impulsando la tecnología y el sector tecnológico y hay distintos subsectores dentro de la tecnología como los semiconductores que lo seguirán haciendo bien y como no el sector aeroespacial que, con la llegada del new space, estamos viendo que el mercado de la economía espacial está pasando del sector público al sector privado y estamos viendo que hasta 2035 crecerá de medio en torno a un 11% anual.



Es un mercado que pasará a 1.8 billones de dólares de los 630.000 millones actuales. Es un mercado en expansión y además con cinco catalizadores que harán que esto siga en ebullición: democratización del acceso al espacio, cuestiones geopolíticas - los países se han dado cuenta del espacio en todo lo que tiene que ver con la seguridad - cuestiones políticas, Trump está reactivando proyectos de inversión en defensa y la nueva Comisión Europea también, la sostenibilidad y la IA, que sigue desarrollándose todos los sectores y aportando soluciones concretas.



¿Qué estrategias implementa LFDE para anticiparse a tendencias disruptivas y convertirlas en oportunidades?

Iván Díez. LFDE se ha caracterizado por intentar anticiparse a las grandes tendencias del mañana a través de la innovación. Queremos estar presentes y desarrollar ese expertise en grandes tendencias para estar preparados cuando la temática prospere. En concreto, fuimos la primera gestora en Europa en lanzar un fondo dedicado al espacio y lo mismo con la IA en 2018, fuimos la primera gestora en Francia en lanzar un fondo dedicado a la IA.



Michel Saugné. Además de lo que acaba de decir Iván, añadiré que nos beneficiamos del tamaño de la empresa, de la fuerza de nuestro equipo de inversión. Contamos con unos 60 profesionales de la inversión centrados en las distintas partes del mundo, las distintas temáticas y las distintas geografías.



Así que podemos ofrecer estrategias generales de crecimiento del valor, inversiones mixtas, pero también abordar estrategias de más alto octanaje. A veces temáticas, pero también estrategias geográficas. Y en este sentido podemos mencionar que tenemos fuertes alianzas en China y muy pronto en la India. Y para nosotros esa es la nueva frontera en términos de inversión, porque pensamos que ese aspecto de la inversión podría añadir diversificación a una cartera. Y realmente creemos que tenemos un equipo fuerte en París con el apoyo de conocimientos y expertos locales. Y eso les sorprenderá también en esos aspectos.



