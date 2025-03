¿Semana de estabilidad en las bolsas o una calma antes de la tormenta?

¿Cómo creéis que les puede sentar esta semana a las bolsas?



Pensábamos que tras el punto de inflexión que vimos el viernes pasado, donde vimos un fuerte rebote, sobre todo en la parte de EEUU, esta semana podría ser un poco más de estabilización. Veníamos de semanas donde estábamos viendo fuertes caídas, sobre todo en Estados Unidos, y parecía que esta semana podía ser un poco, no sé si marcar suelo, pero desde luego relajar un poco el movimiento y parece que está siendo así.



Estamos viendo que todavía hay mucho ruido por el lado de las tarifas, pero de momento parece que se ha estabilizado en ese aspecto. Y en la parte europea hemos tenido ese impulso en el Congreso alemán, ha aprobado el poder cambiar este límite de deuda que tenían, con lo cual ese ha sido un poco revulsivo para que veamos un poco el suelo de este último movimiento de caída, sobre todo en Estados Unidos, que está siendo más pronunciado.



¿Es un respiro después de los avances o hay que preocuparse por una recesión?



Sí que es verdad que hubo desde el final del año pasado, cuando la nominación de Trump, sí que hubo un estado de euforia en el mercado, que vimos que hubo unas subidas muy fuertes. Al final se metió en precio el estímulo fiscal, que iban a bajar impuestos y quizás había un exceso de complacencia y todo ha estado a la vuelta, quizás muy rápidamente, ya sabemos que los mercados tienden a poner en precio de forma muy rápida ciertos eventos.



El tema de las tarifas está siendo bastante agresivo, un poco como se está negociando. Con lo cual, yo creo que hay que hacer un poco de caso a lo que está pasando, creo que es importante, pero es verdad que no hay que olvidar que al final lo que está afectando, sobre todo el tema de tarifas, está siendo más a la parte del sentimiento del consumidor y del inversor, que es importante, más que al estado real de lo que está pasando la economía americana. De hecho estamos viendo que realmente las revisiones de crecimiento para este año han pasado quizás de un 2,5% a un 2%, todavía no estamos viendo nada dramático, lejos de recesión, pero es verdad que si permanece en el tiempo este ruido que se está dando con las tarifas podría llegar a afectar más la economía. Pero de momento pensamos que no está cambiando la imagen de largo plazo realmente del crecimiento americano a nivel global, aunque es verdad que estamos empezando a ver más riesgos a la baja tanto por el lado de la inflación como por el lado del crecimiento.



Con lo cual hay que permanecer muy atentos sobre todo a los datos reales que vayamos viendo más allá de toda la retórica y todo lo que está pasando en las redes sociales y demás que estamos viendo.



¿Qué alternativas de inversión tienen los inversores más conservadores ante bajadas de tipos?



Yo creo que es verdad que con los tipos al 4% en Europa y ahora el 2,5% la inversión fácil por así decir, invertir en productos de corto plazo, no es que está desapareciendo, simplemente que para conseguir la rentabilidad de los últimos años vas a obligar al inversor más conservador a tomar un poco más de riesgo.



A mí se me ocurren tres cosas. En cualquiera de los tres casos implica tomar algo más de riesgo. El cliente por ejemplo está empezando a mirar a invertir en la parte de corto plazo en Estados Unidos, que tiene ese riesgo del dólar, pero es verdad que el dólar en estos últimos tiempos se ha depreciado, con lo cual puede ser un buen punto incluso de entrada y todavía en Estados Unidos tienen los tipos al 4,5%. Con lo cual, el inversor puede disfrutar tranquilamente de rentabilidad del 5%.



La otra parte es irse a deuda corporativa, que está ofreciendo todavía unos retornos bastante atractivos, sobre todo en las partes más medio y largo plazo, que yo creo que ofrecen más rentabilidad. Ahora mismo los plazos más largos pagan rentabilidades mayores, con lo cual ahí tienes un poco más de rentabilidad; pero como digo, en ambos casos es tomar más riesgo para el inversor tradicional. Con lo cual, va a tener que elegir si retornos menores o tomar un poco más de riesgo, pero bueno, en cualquier caso, seguimos viendo retornos muy positivos, seguimos con tipos al 2,5%, bastante mejor de lo que tuvimos años atrás.



¿Ha llegado el momento de hacer rotación de carteras?



Yo el tema de rotación de carteras siempre soy un poco escéptico porque creo que la clave está en la diversificación. Al final nosotros, por ejemplo, gestionamos productos mixtos que yo creo que son probablemente los mejores productos para un inversor que quiere adecuar su gestión de riesgo a su perfil. Nosotros ya en las carteras hacemos ese balance entre ver cuánto hay que tener, por ejemplo, en Estados Unidos, cuánto hay que tener en Europa, cuánto hay que tener en cada momento en divisa, en oro o en bonos de corto plazo, largo plazo.



Entonces yo creo que no hay que hacer rotaciones. Los mayores errores se cometen cuando haces decisiones probablemente muy extremas. Probablemente lo que hay que hacer es ir viendo los acontecimientos y poco a poco ir adecuando las carteras hacia el entorno en el que nos estamos moviendo, sin tomar decisiones drásticas porque al final vemos que el mercado de un día a otro cambia radicalmente de narrativa y hay que tener cuidado y no dejarse arrastrar por los acontecimientos.



¿Cómo estaría conformada ahora la cartera ideal?



Yo creo que, debido a las caídas que estamos viendo últimamente en la renta variable, puede ser un buen punto de entrada para un inversor a medio plazo. Es verdad que para eso hay que intentar disociarse un poco del ruido a corto plazo porque puede seguir habiendo más caídas, hay volatilidad, eso es inevitable. Con lo cual, yo creo que renta variable siempre es importante tener y quizás es un buen punto de entrada ahora mismo, sobre todo en Estados Unidos, ya digo, para un horizonte de inversión quizás de un año o dos años es un buen punto de entrada. Y sobre todo hay que seguir teniendo las carteras bastante cash, porque yo creo que al final es un activo que ahora mismo te siguen remunerando al 2,5% y que siempre te permite poder invertir en otro tipo de activos.



Creo que es un momento para también poder seguir invertido en renta fija. Los retornos son positivos, son buenos tiempos para la rentabilidades a medio plazo, yo creo que todavía tenemos un horizonte de inversión dos, tres años donde las rentabilidades van a ser muy positivas, probablemente en todos los activos. Con lo cual, lo que hay que intentar es diversificar entre diferentes tipos de activos para tener un poco los riesgos controlados.



