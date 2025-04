El Gobierno dispone de una 'bolsa' extra de 34.000 millones para Defensa por no deflactar el IRPF

Pedro Sánchez ha comparecido este martes por sorpresa en plena efeverscencia informativa por la muerte del Papa para dar cuenta del aval exprés que ha dado el Consejo de Ministros al plan de Defensa y que este mismo miércoles va a remitir a Bruselas. El paquete, como otras partidas de Defensa y en línea con la negativa a presentar los Presupuestos, no va a pasar por el Congreso. Según Sánchez, "no requiere aprobación por las Cortes porque no implica mayor esfuerzo presupuestario ni supone una subida de impuestos". Juristas, hacendistas y los propios socios del Gobierno vienen recordando que no es así para las Cuentas y tampoco en lo que respecta a la Defensa, máxime en un plan que el presidente ha asegurado que asciende a 10.471 millones para llegar a un gasto de 33.123 millones y destinar el 2% del PIB a Defensa.

En este caso, al mandato de la Constitución se suma la Ley de Seguridad Nacional, que establece que a las Cortes Generales les corresponde debatir la política de Seguridad Nacional, a cuyos efectos "el Gobierno presentará a las mismas, para su conocimiento y debate, la Estrategia de Seguridad Nacional, así como las iniciativas y planes correspondientes".

Sobre la subida de impuestos que Sánchez niega, a la espera de que el Gobierno logre aprobar la del diésel que ha comprometido con la Comisión Europea, los españoles soportan un alza del IRPF por el rechazo del Ejecutivo a deflactarlo, esto es, a adaptar el impuesto a la inflación, que desde la espiral inflacionista por la crisis energética que estalló en 2021 ha recaudado 34.862 millones más respecto a los ingresos récord de ese año.

El IRPF ha coronado de hecho un nuevo récord en 2024. El tipo efectivo medio que soportaron los españoles se situó en el 14,4%, el más alto de la historia, según muestra el Informe de recaudación de diciembre de la Agencia Tributaria (AEAT). El Impuesto sobre la Renta ha reunido en 2024 un total de 129.408 millones de euros frente a los 120.280 millones de 2023, un alza del 7,6%.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) calcula que el efecto de no haber ajustado la tarifa del IRPF a la inflación de los últimos años cuesta a una familia media -dos adultos y dos hijos, con unos ingresos anuales de 50.000 euros- unos 736 euros al año. Es la estimación que ha publicado este lunes en el artículo Seguimiento de las reformas del Plan de Recuperación y otras medidas estructurales, en el que repasa las reformas implementadas en los últimos años, así como aquellas que se habían planificado pero no llegaron a aprobarse, entre ellas, buena parte de la reforma fiscal prometida a Bruselas.

Por su parte, el Consejo de Economistas-Asesores Fiscales (REAF) ha calculado el coste de la no deflactación de la tarifa estatal para distintas rentas dentro del Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2025 que presentó el pasado 6 de marzo. Considera que la variación del IPC base de 2021 desde enero de 2022 hasta diciembre de 2024 supone una pérdida de entre 200 y 1.500 euros al ciudadano.

La recaudación tributaria reunió en total un récord de 294.734 millones en 2024, un 8,4% más. Sociedades experimentó un alza del 11,5%, hasta los 39.096 millones, cerca de los ingresos récord de 2007, de 44.823 millones; del 7,9% en el IVA, hasta los 90.541 millones, y del 6,6% en Especiales, con 22.128 millones.

La deuda y la OTAN

¿Qué impacto tendrá el Plan en déficit y deuda? ¿Recibirá la aprobación de la OTAN? Sánchez ha asegurado que se nutre de los fondos Next Generation, de "ahorros generados" por el desempeño del déficit en 2024 y de partidas incluidas en los últimos Presupuestos aprobados, los de 2023, "que ya no se necesitan". "Con estos mecanismos y remanentes, el Gobierno podrá financiar el ejercicio de 2025 sin comprometer el gasto social o medioambiental, sin acometer subidas de impuestos, y sin incurrir en un mayor déficit ni endeudamiento público", ha afirmado.

Con todo, el paquete destina casi 3.000 millones a las misiones de paz, que se articulan mediante créditos del fondo de contigencia, gasto que engrosa la deuda.

Según ha apuntado el presidente del Gobierno, una partida se destinará a "mejorar las condiciones laborales de la tropa y marinería" de las Fuerzas Armadas, incluyendo sus "condiciones de preparación" y el "equipamiento" del que disponen.

Preguntado en la rueda de prensa por cómo es posible que todo esto se haga sin aumentar impuestos y por dónde sale el dinero, Sánchez ha admitido que la partida de ciberseguridad ya estaba "prevista y aprobada por la Comisión Europea".

Se trata de 3.260 millones para proyectos de modernización de las telecomunicaciones cifradas de las Fuerzas Armadas, la adquisición de nuevos satélites, antenas, radares y mejorar instrumentos de ciberseguridad. Capacidades de nube, inteligencia artificial y computación cuántica.

También ha manifestado su compromiso de adquirir nuevos equipos de defensa y disuasión. "Lo hacemos no para atacar a nadie, sino para disuadir a aquellos que estén pensando en atacarnos o en atacar a Europa. Cuando un soldado se suba a un blindado en el Líbano, sepa que tiene tecnología puntera para cumplir con su misión", ha aseverado.

Un 16,73%, algo más de 1.751 millones, se empleará para reforzar el papel del Ejército en la gestión de emergencias y desastres naturales, como inundaciones o incendios por la "emergencia climática" a la que España es especialmente vulnerable, ha sostenido.

Expertos consultados por Vozpópuli dudan de que un compendio de partidas ya previstas, de sueldos y financiación de misiones de paz y ayudas contra desastres naturales vaya a recibir el visto bueno de la OTAN como incremento del gasto en Defensa.